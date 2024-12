Ucrânia coleta dados de acervo de guerra para treinar modelos de IA

Por Max Hunder

KIEV (Reuters) - Em momento no qual o futuro da guerra migra para a inteligência artificial, a Ucrânia tem um recurso valioso: milhões de horas de imagens de drones, que podem ser usadas para treinar modelos de inteligência artificial a tomar decisões no campo de batalha.

A IA está sendo usada pelos dois lados na guerra da Ucrânia, para identificar alvos e ler imagens muito mais rapidamente do que qualquer humano.

Oleksandr Dmitriev, fundador da OCHI, um sistema digital ucraniano sem fins lucrativos, que centraliza e analisa vídeos de mais de 15 mil drones que estão na linha de frente, disse à Reuters que seu sistema coletou 2 milhões de horas, ou 228 anos, de vídeos de batalhas desde 2022. Isso será vital para treinar a IA.

“Isso é a comida da IA. Se você quer ensinar a IA, você dá a ela 2 milhões de horas (de vídeo) e ela se tornará algo supernatural”, afirmou.

De acordo com Dmitriev, as imagens podem ser usadas para treinar modelos de IA em táticas de combate, localizar alvos e avaliar a eficácia de sistemas de armas.

"É principalmente uma experiência que pode ser transformada em matemática", disse, acrescentando que a inteligência artificial pode estudar as trajetórias e ângulos nos quais as armas são mais eficazes.

O sistema foi criado originalmente em 2022, com o objetivo de dar aos comandantes uma visão geral do campo de batalha, mostrando-lhes filmagens de drones de todas as equipes próximas, lado a lado, em uma tela. Depois da implementação do sistema, a equipe que administrava o sistema percebeu que os vídeos poderiam ser usados como registros da guerra. Passou, então, a armazená-los.

Dmitriev afirmou estar conversando com representantes de aliados estrangeiros da Ucrânia que mostraram interesse em seu sistema OCHI. Ele, contudo, não deu mais detalhes sobre essas negociações.

Samuel Bendett, pesquisador do Center for a New American Security, disse que um conjunto tão vasto de dados seria extremamente valioso para ensinar sistemas de IA a identificar exatamente o que estão vendo e quais medidas devem adotar.

"Humanos podem fazer isso intuitivamente, mas as máquinas não, elas precisam ser treinadas sobre o que é ou não uma estrada, um obstáculo natural ou uma emboscada", disse.

A Ucrânia também tem outro sistema, chamado Avengers, desenvolvido pelo Ministério da Defesa, que centraliza e coleta vídeos de drones e câmeras de segurança. A pasta se recusou a fornecer informações sobre esse sistema. No entanto, o ministério já afirmou que ele detecta 12 mil equipamentos russos por semana usando ferramentas de IA.

(Reportagem de Max Hunder)