Refrigerante clássico dos anos 1980 é relançado com promessa ousada

Depois de mais de duas décadas fora das prateleiras, o refrigerante Slice está de volta. Lançado originalmente em 1984 pela PepsiCo, a bebida fez história nos anos 80 e agora ressurge com a promessa de uma receita com bem menos açúcar.

O que aconteceu

Slice da década de 80 prometia 10% de suco de fruta na composição. Já se tratava de uma proposta ousada para a época, colocando a bebida altamente açucarada e repleta de químicos em um patamar mais "saudável" e "light".

Apesar do sucesso, o refrigerante desapareceu silenciosamente. O "sumiço" do Slice aconteceu no início dos anos 2000, deixando os consumidores órfãos do refrigerante.

Promessa ousada

Marca garante um Slice com roupagem atualizada. A nova versão, já apelidada por muitos de "Slice 2.0", renasceu após parceria com a empresa Suja Life, conhecida por sua linha de bebidas orgânicas. A Slice Soda é a aquisição recente da companhia, que foi fundada em 2012.

Refrigerante Slice está de volta Imagem: Reprodução/Site oficial slice soda

Novo slice promete "ingredientes de verdade". Em anúncio na página oficial do refrigerante, a marca afirma que a bebida "volta com sabores ousados, efervescência de verdade, ingredientes de verdade". Laranja, Limão-Lima, Cola Clássica e Toranja Spritz estão entre os principais sabores.

Empresa assegura que a nova fórmula sofreu corte drástico no açúcar. Segundo a Slice Soda, a bebida reformulada contém apenas 5 gramas de açúcar por lata. Para efeito de comparação, uma lata de 350 ml de Pepsi tem cerca de 39 gramas de açúcar. Outra promessa é a ausência do xarope de milho rico em frutose.