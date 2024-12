Criança é baleada na cabeça durante tiroteio no Rio; moradores se revoltam

Uma criança de 9 anos foi baleada na cabeça por uma bala perdida durante um tiroteio no Morro São João, na zona norte do Rio de Janeiro, no fim da tarde desta quinta-feira (19).

O que aconteceu

O menino brincava com amigos em uma quadra esportiva do bairro quando foi atingido. Ele foi socorrido pelos pais e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. O estado de saúde da criança é estável, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

Uma ação da Polícia Militar estava em andamento na comunidade no momento que o garoto foi atingido. Houve troca de tiros entre os agentes da PM e traficantes. Um suspeito também ficou ferido.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram moradores revoltados com os policiais, que utilizavam um veículo blindado conhecido como caveirão. Alguns moradores chegaram a bater no veículo.

Em nota, a PM afirmou que os agentes realizavam patrulhamento na região, quando foram atacados por um grupo armado, iniciando-se um confronto. A PM também informou que o homem suspeito, alvejado na troca de tiros, está sob custódia na UPA do Engenho Novo. Um fuzil, rádios comunicadores e drogas foram apreendidos na operação.