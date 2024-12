Alemão é preso em Berlim suspeito de estuprar crianças na periferia do Rio

Do UOL, em São Paulo

Um fotógrafo alemão de 60 anos foi preso nesta terça-feira (17), em Berlim, suspeito de estuprar crianças da zona oeste do Rio e gravar o crime.

O que aconteceu

Frank Altmann foi encontrado por membros da Agência Federal de Investigação da Alemanha após colaboração com a Polícia Civil do RJ. Segundo a investigação, ele é parceiro no esquema de outro alemão preso na capital fluminense em fevereiro deste ano.

Ele foi solto após audiência de custódia, segundo o RJ2, da TV Globo. A corte do país europeu entendeu que "as supostas vítimas já tinham 14 anos, e, portanto, eram legalmente jovens e não mais crianças". E, segundo o porta-voz, "devido à menor expectativa de punição, não há mais risco de fuga".

O fotógrafo, um terceiro alemão e um brasileiro, que já está preso, participavam de festas promovidas por esse suspeito detido no início do ano. Os três aparecem em vídeos gravados durante os estupros na região da Cidade de Deus, que depois eram vendidos na Europa.

A delegada Isabelle Conti disse que o Brasil era escolhido devido ao "baixo custo". "Não só baixo custo do programa [sexual] realizado pelo pagamento, mas também pela desvalorização da moeda. Havia essa facilidade, era mais barata custear essa prática de forma reiterada vindo para o Brasil", afirmou ao RJ2.

Esse terceiro alemão, identificado como Jan-Juri Reetz, foi morto a facadas na Alemanha. De acordo com a PC-RJ, ele foi assassinado pela própria namorada, após ela descobrir que o homem estuprava a filha dela. A mulher foi absolvida pela Justiça alemã.

O fotógrafo preso nesta terça era o único investigado que ainda estava solto. A polícia alemã apreendeu na casa dele um HD com a identificação "Rio de Janeiro". A PC-RJ está em contato com a agência alemã para analisar o conteúdo.

A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima identificou pelo menos 20 vítimas que aparecem nas gravações.