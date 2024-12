O quanto você sabe sobre seus sonhos? Significados podem te surpreender

Até o momento, não se sabe ao certo por que sonhamos e o que eles significam. Mas há suposições.

"Os sonhos ajudariam a criar conexões cerebrais, ampliando nossa capacidade criativa e de tomar decisões, nos preparando até para novas situações de risco", explica o neurocirurgião Júlio Barbosa, continuando que também atuariam consolidando memórias e no acesso de aspectos inconscientes da psique humana.

Quanto aos sonhos considerados estranhos, poderiam advir de respostas do subconsciente a determinados estímulos que representam circunstâncias súbitas ou ameaçadoras, algo bastante comum a todos. "Ao analisá-los, percebe-se que, em geral, refletem ou são relacionados a medos e desejos profundos", explica a neurocientista Julie Weingartner.

Portanto, eles não têm nada a ver com premonições ou mensagens do além, tranquiliza o psicólogo Yuri Busin, doutor em neurociência do comportamento. "Muitas vezes são apenas manifestações do que você está passando, ou formas desconstruídas da realidade, influências de filmes e acontecimentos que você nem percebeu. Por isso muitas vezes são bizarros, confusos e não seguem uma linha cronológica", diz.

Sonhos são particulares, mas comuns

Por mais íntimos que os sonhos possam parecer, eles também podem ser muito populares, ou seja, capazes de se repetir com outras pessoas de maneira igual ou muito parecida. Esse fenômeno, chamado de sonho compartilhado ou simultâneo, é bastante prevalente e, apesar da carência de estudos, tem algumas explicações.

Para além do vínculo evolutivo, há a possibilidade de vínculo emocional entre os sonhadores, mesmo que não se conheçam. Pode ser que eles frequentem ou morem em um mesmo local, cenário do sonho, ou tenham passado por experiências parecidas e marcantes, envolvendo pessoas conhecidas, acontecimentos de grande repercussão, fenômenos naturais, tragédias.

Para se ter ideia, em 2020, durante o primeiro ano da covid-19, foi publicado um estudo no periódico científico Frontiers in Psychology, revelando que mais da metade dos pesadelos àquela altura estava relacionada ao novo coronavírus. "Dois recorrentes envolviam estar com pessoas e todas sem máscara, ou abraçá-las e depois perceber o perigo", diz Weingartner.

Há também a justificativa de uma possível relação entre sonhos compartilhados e o déjà-vu, reação psicológica que faz com que o cérebro transmita para o sujeito a sensação convincente de que ele já tenha passado por algo, mesmo sem jamais ter vivenciado aquilo.

O que revelam alguns sonhos

Imagem: AFP Photo

Lembre-se que sonhos são como portas para o inconsciente e dão pistas importantes sobre você e seu cotidiano. "Por isso, para tentar compreendê-los, bem como as sensações que transmitem e lidar com eles, se precisar, busque ajuda de especialistas em saúde mental", diz o psicólogo Yuri Busin.

A seguir, conheça alguns sonhos que a ciência já examinou:

Sonhar que está voando: desejo de autonomia, mudanças e liberdade para tomar decisões. Sonhar que está pelado: relaciona-se à insegurança, baixa autoestima e vulnerabilidade social. Sonhar com ondas gigantes: representa desafios, ansiedade e sensação de ser sobrecarregado. Sonhar com dentes caindo: indica preocupações, falta de confiança ou necessidade de resolver problemas urgentes. Sonhar que está fugindo: simboliza ansiedade, medo ou pressão sobre situações pendentes. Sonhar que está no banheiro: pode significar desejo de eliminar algo negativo ou limpar aspectos pessoais. Sonhar com pessoas famosas: sinal de distração, busca de sucesso ou foco excessivo em outros. Sonhar com entes falecidos: relaciona-se ao luto, saudade, insegurança ou busca por orientação. Sonhar com sexo: pode refletir desejos gerais, autoconhecimento ou busca de prazer pessoal. Sonhar com local desconhecido: indica busca por mudanças ou insegurança quanto ao futuro. Sonhar que está caindo: pode ser causado por tensões ou desequilíbrio entre sistemas corporais durante o sono.

*Com informações de reportagem publicada em 06/05/2023