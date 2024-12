'Tirou o frizz': por que esta máscara para cabelos lisos é campeã em vendas

Se você busca reduzir o frizz dos seus cabelos, pode gostar da máscara "Liso, Leve and Solto", da Lola Cosmetics. O produto está custando R$ 29 na Amazon e promete deixar os fios mais alinhados e hidratados através da fórmula com manteiga de karité, linhaça e hidrolato de lavanda.

Ainda é versátil porque, além de máscara de tratamento, pode ser usada como condicionador. Confira a seguir algumas opiniões de quem a comprou e os principais pontos de atenção.

O que a Lola diz sobre essa máscara

Indicada para cabelos lisos naturais ou alisados;

Deixa os fios com menos frizz, mais leves e alinhados;

Promove a regeneração e hidratação dos fios;

Tem fórmula com manteiga de karité, linhaça e hidrolato de lavanda;

Fortalece os cabelos e potencializa o crescimento.

O que diz quem comprou

Com avaliação média de 4,6 (do total de cinco), esse produto registrou mais de quatro mil vendas na Amazon só no mês passado.

Perfeita a máscara. Tirou todo o frizz do meu cabelo e ainda hidratou, deixando-o alinhado. Recomendo muito.

Giu

Meu cabelo é ondulado 2B/2C e resolvi comprar, mesmo vendo tantos comentários negativos aqui. Usei ela hoje e meu cabelo ficou maravilhoso e bem hidratado por conta de sua formulação rica em ativos hidratantes. Eu amei e deu certo com meu cabelo. (...) Apesar de ser pequena, rende bastante se ela não for sua única máscara. Creio que, em conjunto com mais uma ou duas, ela vai render muito.

Manu

Já tô usando essa linha de produtos faz um tempinho e estou amando. Ela cumpre o que promete, de verdade. Os preços são maravilhosos e cabem no meu bolso.

Tereza

Pontos de atenção

A principal reclamação dos consumidores é de que o pote do produto é pequeno — na embalagem vem 230 g de máscara. Outros também ficaram insatisfeitos com o resultado e reclamam que o produto não diminui o volume dos fios.

Achei que seria um pote maior, mas pelo preço está valendo.

Marcia Regina Rodrigues

Ela tem um tamanho pequeno, mas ela é muito densa. Você usa só um pouco e já faz um efeito enorme no cabelo.

Camila Antunes

Gosto muito dos produtos da Lola, mas esse creme em si deixou a desejar. Cheiro um pouco desagradável, mas não chega a ser enjoativo. O creme Morte Súbita faz mil vezes mais o que o Liso, Leve e Solto promete. Meu cabelo é liso volumoso, usei o creme, lavei e deixei secar naturalmente e não diminuiu o volume do cabelo. Também achei o creme bem pequeno. Os ponto positivos são a leveza e maciez do cabelo após o uso.

Rodrigo Santos

