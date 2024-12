Três homens morrem baleados após serem confundidos com milicianos no RJ

Do UOL, em São Paulo

Três homens morreram vítimas de tiros em um bar na noite de sábado (4), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eles teriam sido confundidos com milicianos.

O que aconteceu

Os mortos são Leanderson Luiz Ferreira, 39, Jhonata Lima Almeida, 30, e Rodrigo Assis da Silva Júnior, 24. Eles estavam em um bar no bairro do Prado Verdes quando foram atingidos. Os amigos participavam de uma confraternização quando, segundo testemunhas, foram confundidos com milicianos. A Polícia Civil não comentou a versão das testemunhas, afirmando apenas que diligências seguem em andamento.

Além deles, duas pessoas ficaram feridas. Vitor Enoque Barbosa da Silva foi encaminhado ao hospital Rocha Faria, no Rio de Janeiro, e tem quadro estável. Enquanto Rodrigo Andrade Vieira da Silva, que levou um tiro na coxa, foi para o Hospital Geral de Niterói e recebeu alta no domingo.

Vítimas estavam sentadas em uma mesa de bar quando foram surpreendidas com um grupo de homens que passou atirando. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense informou que investiga as mortes e que trabalham na apuração da autoria do crime.

De acordo com testemunhas que presenciaram o momento exato do crime, milicianos estavam sentados no mesmo lugar em que os homens faziam a confraternização momentos antes dos assassinatos.