Suco de laranja com couve ajuda no controle do peso; veja como fazer

Bastante popular no Brasil, a laranja é uma das maiores representantes das frutas cítricas. Seu sabor costuma ser doce ou levemente ácido (mais azedo), de acordo com o tipo da laranja. Além de ser rica em vitamina C, a fruta tem flavonoides e diversos nutrientes importantes para prevenir doenças e deixar o organismo mais resistente.

Veja seus benefícios:

Os antioxidantes, como os flavonoides, têm um papel anti-inflamatório, que pode melhorar a eficiência metabólica;

Quando consumida com fibras (como no caso da laranja in natura ou do suco com bagaço), pode contribuir para a saciedade, ajudando a controlar o apetite;

O suco de laranja é uma bebida natural que ajuda a hidratar o corpo e oferece energia rápida por conter carboidratos simples, o que pode ser útil para evitar lanches calóricos desnecessários.

Combine com couve e turbine efeitos

Imagem: iStock

A couve-manteiga é rica em fibras, fonte de ferro, cálcio, vitaminas A, C, K e ácido fólico. Também contém antioxidantes importantes que ajudam a prevenir doenças. Além disso, tem poucas calorias e é recomendada para quem quer controlar o peso: em 100 g do alimento cru há cerca de 27 calorias e 3 g de fibras.

Veja benefícios:

Suas fibras absorvem parte da gordura das refeições, o que impede que ela entre na corrente sanguínea e vá para outras regiões do corpo. Com isso, a gordura é eliminada pelas fezes;

As fibras também dão saciedade, contribuindo para manter uma dieta de controle ou redução do peso;

Suas fibras ainda aumentam o volume das fezes e facilitam a evacuação, impedindo o empachamento.

Receita do suco de laranja com couve

Ingredientes

2 a 3 laranjas maduras

1 folha grande de couve (sem o talo para evitar amargor)

200 ml de água gelada

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque as laranjas já lavadas e retire as sementes; Higienize a folha de couve e coloque no liquidificador com as laranjas cortadas em pedaços e a água gelada; Bata por 1 a 2 minutos, ou até que a mistura fique homogênea; Se preferir um suco mais leve, coe antes de servir. Para maior aproveitamento das fibras, não coe. Sirva em um copo com gelo.

Contraindicações

Pessoas com diabetes ou doenças hepáticas, como fígado gorduroso, hepatite ou cirrose, devem se atentar ao consumo exagerado da laranja, principalmente na forma de suco. As fibras da fruta ajudam a modular o açúcar no sangue, reduzindo a absorção na corrente sanguínea. Entretanto, como o suco reduz a quantidade de fibras, a fruta tende a aumentar a glicemia do paciente com diabetes.

Além disso, pessoas com problemas gástricos, como gastrite ou úlceras, devem evitar o consumo da laranja em excesso.

Quanto à couve, em casos específicos (tireoide, anticoagulantes, pedras nos rins, ou desconfortos gastrointestinais), é importante moderar o consumo ou buscar orientação médica.

*Com informações de reportagens publicadas em 27/10/2018 e 20/07/2020