À TV, Lula diz que cumpriu tudo o que prometeu em dois anos de mandato

Horas após receber alta médica, o presidente Lula fez um balanço dos dois primeiros anos de gestão em entrevista ao Fantástico, da TV Globo. Ele disse não querer aumento de impostos e criticou a taxa de juros do país, com a Selic em 12,25%.

O que aconteceu

O presidente disse que está bem e pretende voltar logo para o trabalho em Brasília, visando temas econômicos e fazendo balanço da gestão. A entrevista ao Fantástico foi ar neste domingo (15), pouco depois de ter recebido alta hospitalar após um procedimento cirúrgico para drenar um hematoma no cérebro.

Lula disse que vai trabalhar junto à equipe econômica para garantir a aprovação das propostas de corte nas contas públicas que foram encaminhadas ao Congresso. Sua gestão vem enfrentando fortes críticas, principalmente no que diz respeito às medidas para controle de gastos, que mexeu com os ânimos de parlamentares e do mercado financeiro.

O presidente fez críticas ao aumento da taxa básica de juros. De acordo com Lula, o problema não está no governo federal, que, segundo ele, fez o possível para o equilíbrio fiscal enviando o pacote para o Congresso. De acordo com o presidente, o problema maior está na taxa de juros, acima de 12%, que, segundo ele, "não teria explicação".

Ninguém nesse país, do mercado, tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Eu já governei esse país e entreguei ele crescendo 7,5%. entreguei esse país numa posição privilegiada. E não é o mercado que tem que ficar preocupado com os gastos do governo. É o governo. Se eu gastar mais do que eu tenho, quem vai pagar é o povo pobre. A única coisa errada é a taxa de juros estar acima de 12%. Não é o governo federal.

Lula

Reforma tributária

Lula disse não querer aumento de tributos com a reforma tributária em tramitação no Congresso. Ao Fantástico, Lula narrou que vai conversar com o ministro Fernando Haddad e com a equipe econômica para trabalhar nessa pauta.

Não queremos fazer uma reforma para aumentar tributo no país. Achamos que se o Brasil arrecadar os tributos que já estão estabelecidos por Lei, vai ter o suficiente para cuidar desse país. Não é preciso aumentar tributo.

Lula

A reforma discutida no Congresso propõe uma nova forma de cobrar impostos, com a unificação de cinco tributos em um IVA (Imposto sobre Valor Agregado). O texto que foi aprovado pelo Senado e volta para a Câmara define regras para cobranças em setores diversos. Na nova roupagem, por exemplo, armas ficarão isentas do chamado "imposto do pecado" — destinado a produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente.

Essa proposta aprovada no Senado vai voltar para a Câmara, porque já tinha sido aprovada na Câmara. Então, vamos ver, quando eu voltar a partir de quinta, vou conversar com as pessoas, vou conversar com o Haddad, possivelmente em casa esta semana, e vou ver o que a gente pode fazer. O que a gente não quer é aumento de tributos.

Lula

O presidente ainda fez um balanço sobre os dois primeiros anos de mandato. Ao ser questionado sobre sua trajetória, ele disse que pretende "colher frutos" em 2025, e garantiu que todas suas promessas para o período foram cumpridas.

Tudo que foi planejado está cumprido. A gente precisou repor ministérios, postos de trabalho. Lançamos todos os projetos que prevíamos. Agora vai ser a colheita, vamos começar a colher em 2025 e 2026. É um compromisso de honra, as coisas vão acontecer nesse país.

Lula

Alta hospitalar

Após liberação médica, Lula disse que vai ficar, pelo menos, até quinta-feira (19) em São Paulo. Até lá, será avaliado por uma equipe médica, fará uma nova tomografia, e saberá se pode retornar ao trabalho presencial em Brasília.

Lula fez uma cirurgia para drenar sangramentos na área cerebral. O procedimento foi necessário após acúmulo do liquido na região da cabeça, onde sofreu um hematoma após uma queda que sofreu em outubro, no banheiro da residência oficial.

Inicialmente, no começo da semana, ele sofreu com dores na cabeça. Após exames preliminares na capital federal detectarem o acúmulo de sangue na cabeça, o presidente foi encaminhado para São Paulo para fazer uma cirurgia de emergência, para drenar sangue. Na terça-feira Lula foi operado.

Foi uma situação grave. O quadro que ele teve foi extremamente grave. Ele requeria, obviamente, atendimento de emergência. Mas sim, corria o risco de acontecer o pior.

Roberto Kalil, médico do presidente

Janja se assustou e classificou o momento como "delicado". A primeira-dama disse ao Fantástico que sentiu medo quando foi detectada a hemorragia em Lula, ainda na segunda-feira a noite, em Brasília.