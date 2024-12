Taylor Swift: qual o próximo passo após a turnê 'The Eras'?

A turnê Eras, que durou quase dois anos e arrecadou US$ 2 bilhões (valor em 11,8 bilhões de reais na cotação atual), quebrou recordes e fez história. O que Taylor Swift, a maior estrela do planeta, poderia fazer agora?

"Taylor Swift necesita descansar, francamente", asegura Andrew Mall, etnomusicólogo da Northeastern University.

É uma recomendação razoável, considerando o que a megaestrela, que completa 35 anos nesta sexta-feira (13) e que lançou nove álbuns em cinco anos, além de um filme do show, conquistou.

Durante esta última turnê, Taylor fez 149 shows em todo o mundo, cada um com mais de três horas de duração.

Os ingressos para a turnê Eras foram vendidos a preços às vezes exorbitantes e atraíram milhões de fãs, enquanto muitos outros que não conseguiram entrar estavam simplesmente dispostos a cantar junto no estacionamento.

Para Kristin Lieb, especialista em pop, gênero e marca do Emerson College, a pergunta sobre o que virá a seguir não é nem um pouco justa.

"No momento em que você termina uma maratona, ou alguém ganha um título, a primeira pergunta é: o que você vai fazer em seguida?

"Estou começando a entender isso como uma verdadeira doença cultural", explica Lieb.

- "Depende dela" -

No entanto, em uma indústria que busca constantemente o que é jovem, novo ou fresco, o "o que vem depois" está sempre presente.

Os Swifties ainda estão esperando por mais álbuns "Taylor's Version": desde 2021, Swift regrava seus seis primeiros álbuns de estúdio em uma tentativa de possuir os direitos sobre eles.

Os Grammys também aguardam Swift no início de fevereiro com seis indicações, três delas nas categorias de maior prestígio, por seu último álbum de estúdio, "The Tortured Poets Department".

Mas, olhando além do "o que vem depois", talvez haja uma questão mais ampla: como um artista define o sucesso quando já é um fenômeno cultural, inundado de riqueza e fama?

Como Swift é uma grande estrela, esta decisão "depende completamente dela", explica Lieb.

Há alguns anos, foi anunciado que ela havia escrito um roteiro original e que faria sua estreia como diretora de longa-metragem com a Searchlight Pictures, então talvez agora ela esteja de olho no Oscar.

- Lealdade swiftie -

De qualquer forma, a essa altura, Swift não precisa alimentar constantemente seus fãs para mantê-los fiéis.

A superestrela promoveu uma comunidade de certa forma autossuficiente. Os Swifties poderiam atender ao pedido de seu ídolo para lhe dar tempo e espaço, acredita Lieb.

A turnê Eras, observou Mall, também foi o resultado de anos de produção musical prolífica e formação de público, portanto ela pode precisar de tempo para desenvolver mais material antes de realizar outra façanha dessa magnitude.

Isto é, se esse for o objetivo dela. Em meio às expectativas de outras pessoas, Lieb diz que Swift poderia parar um pouco para pensar: "O que seria desafiador e gratificante para ela?

E, como é sabido, Swift tem uma vida pessoal, é claro: ela está namorando publicamente o quarterback do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, há mais de um ano.

No entanto, uma questão fundamental permanece: "Precisamos de Taylor Swift ou ela precisa de nós?", pergunta Mall.

"Acho que ela não precisa de nós, precisa? E talvez nós precisemos dela."

