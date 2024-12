Jennifer também é mãe: quem é quem no caso da janela do avião

Jeniffer Castro, 29, ganhou milhões de seguidores desde a última quarta-feira (4), quando viralizou ao ser filmada por não trocar de assento com uma criança em um voo que ia do Rio a Belo Horizonte.

A reação da bancária, que permaneceu com fones de ouvido e ignorou as reclamações, gerou muitos elogios — e discussões — nas redes sociais. A maioria dos comentários criticava a mulher que constrangia Jeniffer por querer manter o lugar na janela, acusando-a de não ter "empatia".

Dias depois da gravação viralizar, foi revelado que a autora do vídeo nem conhecia a criança que queria trocar de lugar com Jeniffer. Já a mãe do menino veio à público negar qualquer envolvimento com o "protesto" feito no avião e lamentou estar sendo culpabilizada.

Entenda quem é quem no caso.

Quem gravou: a advogada Eluciana Iris Almeida Cardoso

Eluciana Cardoso no "Fantástico": mulher gravou passageira de avião Imagem: Reprodução/TV Globo

A advogada e nutricionista gravou o vídeo que viralizou, mas não conhecia a criança que chorou pelo assento. Eluciana, que era apenas mais uma passageira no voo Rio-BH, afirmou que ficou nervosa com a situação e decidiu gravar em solidariedade à família do menino, de 4 anos.

Perguntei para ela (Jennifer): 'Por que você não quer trocar?' Ela disse que não, que ia pôr o fone dela e dormir. Me deixou revoltada. Falei que eu ia filmar e ela me fez uma cara assim: 'Você vai me filmar, eu vou te processar'

Eluciana em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV

Ela diz ter se arrependido da gravação. "Me arrependo muito, profundamente. Eu não sei nem qual palavra ou qual sinônimo posso usar do arrependimento de ter gravado. Mais uma vez, desculpa a todos os envolvidos".

Quem não cedeu o lugar: Jeniffer Castro

Jeniffer Castro: passageira não quis trocar de assento e acabou hostilizada Imagem: Reprodução/Globoplay

Jeniffer é a mulher que viralizou ao não ceder o assento para a criança. Ela ganhou apoio nas redes sociais e já acumula mais de 2 milhões de seguidores apenas no Instagram.

A mulher explicou que a criança estava no lugar dela e que ela pediu para que o menino saísse. Um rapaz que estava no corredor falou assim: 'troca com ele. Você senta no corredor e ele senta no seu lugar.' E eu falei não [...] Ele chorou o voo inteiro. Acho que uns 50 minutos, em voo do Rio a BH.

disse ela ao Encontro, da TV Globo

Mãe de uma menina, a bancária afirmou que quis reforçar que "não é não". A passageira ainda confirmou que vai processar responsável pela exposição nas redes sociais. "Medidas estão sendo tomadas", garantiu, em conversa com a apresentadora Patrícia Poeta, na última semana.

Ainda bem que estão apoiando. Eu estou vendo todos os comentários, alguns haters também. Eu ainda não sei o que estou sentindo. Eu ainda estou tentando processar tudo, porque o que eu passei não foi fácil. Eu fiquei com medo de virem para cima de mim. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tentei não responder, para não chamar mais a atenção do pessoal.

Quem postou: a filha de Eluciana, Marianna Cardoso

Marianna Cardoso postou vídeo gravado pela mãe Imagem: Reprodução/Globoplay

Eluciana enviou o vídeo para a filha, Marianna, que publicou o vídeo no TikTok.

Ao Fantástico, a jovem afirmou que tentou esconder o rosto de Jeniffer com emojis, mas acabou postando sem nenhuma cobertura e só percebeu oito horas depois, quando o vídeo já tinha viralizado.

Ela recebeu fortes críticas nas redes sociais e acabou desativando o perfil.

Mãe da criança: Aline Rizzo

Aline Rizzo, mãe da criança que queria trocar de lugar no voo, em entrevista ao Fantástico Imagem: Reprodução/Globoplay

Aline, mãe do menino que pedia o assento, afirmou que não tem relação com o vídeo que viralizou nas redes. "Não filmei, não ofendi a Jeniffer em nenhum momento. Nós não conversamos durante o voo, apenas pedi desculpas por o meu filho estar sentado no lugar dela e retirei ele."

Ela ainda afirmou que ela e os filhos são xingados e ameaçados diariamente devido ao post, apesar de não ter incentivado o pedido do filho. "Eu ouço as pessoas dizendo: 'que mãe ridícula', 'é por isso que as crianças viram marginais'. [...] E tenho que ouvi tudo calada, porque a pessoa que sofreu a agressão na hora, a Jennifer, não nega."

Apesar de destacar o constrangimento, Jeniffer se desculpou com a mãe do menino. "Não queria que ela passasse por isso. Eu também não queria ter passado pelo que aconteceu no avião."