Polícia prende cinco suspeitos de envolvimento em morte do delator do PCC

A polícia prendeu cinco suspeitos de envolvimento na morte de Vinicius Gritzbach, apontado como o delator do PCC e de agentes da força de segurança suspeitos de corrupção. As prisões ocorreram entre a tarde desta sexta-feira e a manhã deste sábado. O assassinato ocorreu no dia 8 de novembro, quando homens encapuzados acertaram ao menos dez tiros de fuzil na vítima no aeroporto de Guarulhos.

O que aconteceu

Primeira prisão foi de suspeito de auxílio na fuga dos atiradores. Marcos Henrique Soares, 22, foi preso por agentes da Rota que participaram da captura nesta sexta-feira. A informação foi publicada por Josmar Jozino, colunista do UOL.