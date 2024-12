Risco de 'The Big One': terremoto nos EUA expõe falha de San Andreas

Um terremoto de magnitude 7 atingiu a Califórnia, nos EUA, na manhã desta quinta-feira (5) evidenciando os riscos associados à falha de San Andreas.

O que aconteceu

Após o sismo, alertas de tsunami foram emitidos, mas logo cancelados por autoridades locais. O tremor, registrado a 10 km de profundidade, teve epicentro a cerca de 100 km de Ferndale. Não há relatos de feridos ou de impacto em imóveis.

O evento reacendeu preocupações sobre a falha de San Andreas. Este sistema de falhas geológicas, que se estende por 1.300 km ao longo da Califórnia, é uma dos mais estudados do mundo devido ao seu potencial sísmico devastador. Ele marca o limite entre as placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte.

A falha foi formada há cerca de 20 milhões de anos. Ela resulta do movimento lateral dessas duas placas tectônicas: a Placa do Pacífico se move em direção ao noroeste, enquanto a Placa Norte-Americana desloca-se para o sudeste. Esse movimento gera enorme tensão que, quando liberada, provoca terremotos, explica o USGS (Serviço Geológico dos EUA).

População sempre em alerta para terremoto devastador. Devido ao constante acúmulo de energia e à densidade populacional das áreas próximas, a região está vulnerável a um evento conhecido como "The Big One". Este termo refere-se a um terremoto de altíssima magnitude que pode causar devastação em áreas como Los Angeles, São Francisco e San Diego.

Historicamente, a falha já causou terremotos catastróficos. O mais notório foi o de 1906 em São Francisco, que destruiu boa parte da cidade e deixou milhares de mortos. Estudos indicam que certas seções da falha estão "atrasadas" em relação à sua atividade sísmica esperada, elevando os riscos de novos eventos, esclarece o órgão americano.

Preparativos e monitoramento são fundamentais. A Califórnia investe em sistemas de alerta precoce, como o ShakeAlert, e promove campanhas de conscientização para mitigar os impactos, lembra o USGS. Estudos científicos contínuos buscam prever comportamentos da falha e orientar a construção de infraestruturas mais resistentes.

Foto aérea da falha de San Andreas, que corta o Estado americano da Califórnia Imagem: Getty Images

Confira os principais riscos associados à falha de San Andreas: