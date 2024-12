Jogo entre Fiorentina e Inter é suspenso após meia Edoardo Bove sofrer mal súbito

O jogo da 14ª rodada do Campeonato Italiano entre Fiorentina e Inter de Milão foi suspenso definitivamente depois que o meia Eduardo Bove, da 'Viola', sofreu um mal súbito em campo, anunciou Serie A neste domingo (1º).

O jogador italiano de 22 anos caiu no gramado aos 16 minutos do primeiro tempo (0 a 0 no placar) e teve convulsões, segundo as imagens de televisão. Bove, cedido por empréstimo ao clube de Florença, foi levado de ambulância e os demais jogadores e árbitros voltaram aos vestiários.

