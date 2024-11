Direitos Já! faz ato em defesa de instituições diante de tentativa de golpe

Um ato virtual para debater a tentativa de golpe de Estado que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro deve reunir 31 políticos nesta quinta-feira (28). A organização é do movimento "Direitos Já", que conta com lideranças de 16 partidos.

O que aconteceu

Plano de assassinato e tentativa de golpe motivou o ato. Segundo a organização do "Direitos Já", após a tentativa da abolição violenta do Estado Democrático de Direito — que incluía o assassinato do presidente, do vice e do ministro Alexandre de Moraes — se tornar pública, o sociólogo Fernando Guimarães, coordenador do grupo, organizou o encontro. O 11º ato do Fórum pela Democracia conta com o apoio de 16 partidos.

Onze lideranças de partidos confirmaram presença. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP), que era alvo de plano de assassinato dos golpistas, como revelado pela PF (Polícia Federal), é uma das autoridades que vai registrar uma fala durante o ato. O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, do Cidadania, Comte Bittencourt, e do Avante, Luis Tibé, são alguns dos líderes confirmados.

Não há espaço para silêncio, diz coordenador do grupo. Segundo Fernando Guimarães, é preciso marcar posição diante da gravidade dos fatos revelados com a investigação da PF. "É preciso fazer este registro histórico para que os partidos se manifestem, sem distinção de campo político", explica ele. "Não há espaço para silêncio agora", completa.

Frente contra autoritarismo desde 2019. O movimento se define como uma frente suprapartidária. Participam representantes de centrais sindicais, da UNE (União Nacional de Estudantes), além de juristas e cientistas políticos. O movimento teve papel importante na formação da frente ampla democrática que mobilizou resistência ao governo Bolsonaro entre 2019 e 2022.

O UOL transmite o encontro que acontece nesta quinta, 28, às 19h. O ato também será transmitido pelas plataformas do Direitos Já! (Facebook e YouTube @direitosjaforumpelademocracia).