Olheiro estava no aeroporto pelo menos 1 hora antes da morte de Gritzbach

Kauê do Amaral Coelho, apontado como um dos coautores do assassinato de Vinícius Gritzbach no último dia 8, estava no aeroporto de Guarulhos há pelo menos uma hora antes do crime. Há registros de imagens do suspeito de ser o olheiro da ação no saguão, segundo a Polícia Civil de São Paulo.

O que aconteceu

Secretário de Segurança Pública de São afirmou que Kauê estava no aeroporto muito antes da chegada de Vinícius Gritzbach. Guilherme Derrite disse que registros das câmeras de segurança mostram o olheiro pelo menos uma hora antes no local.

Kauê foi o responsável por avisar da chegada de Vinícius Gritzbach, segundo a polícia. Através de um celular, ele teria informado os atiradores do momento e local que o delator do PCC e de policiais civis estava.

O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) apurou que atiradores levaram apenas sete segundos para matar Vinícius Gritzbach. Ele foi assassinado com 10 tiros de fuzis no aeroporto internacional de Guarulhos.

Como foi o crime

Gritzbach foi baleado por dois homens armados em frente ao terminal 2 do aeroporto. Ele estava acompanhado de sua namorada e um escolta da Polícia Militar quando foi atingido por 10 tiros de fuzis.

O ataque foi coordenado por um olheiro que estava no saguão do aeroporto. O informante avisou os executores sobre a saída de Gritzbach, permitindo que o Gol preto se aproximasse lentamente e os atiradores descessem para efetuar os disparos.

Imagens obtidas pela polícia mostram o Gol preto circulando três vezes pelo setor de desembarque. O carro parou atrás de um ônibus da Guarda Civil Metropolitana antes do ataque.

O veículo usado no crime pertencia a uma mulher da zona leste de São Paulo. Ela vendeu o carro para um homem cuja participação no crime foi descartada após depoimento no DHPP.