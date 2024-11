Portugal avança às quartas da Liga das Nações com mais um recorde de CR7

Portugal precisava de um ponto para garantir matematicamente a classificação para as quartas de final da Liga das Nações da Uefa e cumpriu a missão com louvor, ao golear a Polônia por 5 a 1 nesta sexta-feira (15), no Porto.

Cristiano Ronaldo fez dois (72' de pênalti e 87'), numa goleada em que a seleção portuguesa também marcou com Rafael Leão (59'), Bruno Fernandes (80') e Neto (83). Dominik Marczuk fez o gol de honra dos poloneses na reta final (89').

Ao balançar as redes, CR7 se tornou o homem mais velho (38 anos e 284 dias) a marcar para Portugal, superando por apenas um dia o ex-zagueiro Pepe, que tinha o recorde anterior desde a Copa do Mundo de 2022.

A seleção portuguesa chegava praticamente classificada para a partida, mas evitou qualquer tipo de surpresa e com 13 pontos também garantiu a liderança do Grupo 1.

A Croácia (2ª, 7 pontos) foi derrotada pela Escócia (4ª, 4 pontos) em jogo simultâneo. Com a derrota nesta sexta-feira, a Polônia (3ª, 4 pontos) ficou praticamente sem chances de avançar às quartas.

- Chuva de gols -

A seleção portuguesa, que fez um primeiro tempo discreto, foi mais ativa no segundo e marcou seus cinco gols em 28 minutos.

Os donos da casa saíram na frente em um contra-ataque que terminou com uma bola levantada por Nuno Mendes para Rafael Leão cabecear para as redes.

O segundo veio em cobrança de pênalti de Cristiano Ronaldo, que acrescentou mais um recorde para sua coleção, antes de Bruno Fernandes, com um míssil de fora da área, ampliar a vantagem portuguesa.

Depois, Neto marcou o quarto aproveitando passe de Cristiano, que fechou a goleada com uma bela finalização de meia bicicleta dentro da área, seu 135º gol pela seleção portuguesa.

O gol de Marczuk nos instantes finais foi só um prêmio de consolação para os poloneses.

Com a vitória, Portugal se juntou a França, Alemanha, Itália e Espanha entre as grandes seleções europeias classificadas para as quartas da Liga das Nações.

