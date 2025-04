Lula defende união latino-americana para resistir a "tarifas arbitrárias"

BRASÍLIA (Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira a união regional de países da América Latina e do Caribe para fazer frente a medidas unilaterais que desestabilizam a economia internacional, caso das tarifas recentemente anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Lula alertou, em discurso na abertura da 9ª cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), para a necessidade de seus integrantes deixarem diferenças de lado e concentrarem-se na redefinição de seu lugar na nova ordem global que se apresenta.

"Tarifas arbitrárias desestabilizam a economia internacional e elevam os preços. A história nos ensina que guerras comerciais não têm vencedores. Se seguirmos separados, a comunidade latino-americana e caribenha corre o risco de regressar à condição de zona de influência em uma nova divisão do globo entre superpotências. O momento exige que deixemos as diferenças de lado", afirmou.

"Quanto mais fortes e unidas estiverem nossas economias mais protegidos estaremos contra ações unilaterais", acrescentou.

A decisão do presidente de ir à cúpula da Celac, que inicialmente não estava no radar, passou pela intenção de Lula de trabalhar para reavivar a integração regional, especialmente no comércio, para rebater às políticas tarifárias de Trump.

Fontes ouvidas pela Reuters admitiram que dificilmente a cúpula conseguirá uma posição unificada, com os países ainda analisando suas situações internas e a resistência de alguns em criticar diretamente o governo norte-americano.

No entanto, está claro na região que houve uma mudança de uma relação de "negligência benigna", que sempre marcou a postura dos EUA com a América Latina, para uma área de disputa direta entre EUA e China, disse uma fonte da diplomacia brasileira.

A própria Celac está diretamente no meio dessa disputa, já que existe uma aliança entre o país asiático e o grupo há 10 anos. Em maio deste ano, Pequim irá sediar um encontro entre a Celac e o governo chinês, da qual Lula participará.

"O momento exige que deixemos as diferenças de lado. É preciso resgatar o espírito plural e pragmático que nos uniu no início dos anos 2000 e que levou à criação da Unasul e da própria Celac", cobrou Lula.

"Outras regiões se preparam para responder às transformações em curso. É imperativo que a América Latina e o Caribe redefinam seu lugar na nova ordem global que se descortina", disse.

Uma das propostas do Brasil à Celac é que os países da região se unam em torno da apresentação de um nome latino-americano para a Secretaria-Geral das ONU, já que o mandato do português António Guterres termina em 2026. Na visão do Brasil, seria a vez da região apontar um escolhido, depois dos últimos terem sido da África, Ásia e Europa, e um nome apoiado pela maioria dos países da região teria mais força.

"A Celac pode contribuir para resgatar a credibilidade da ONU elegendo a primeira mulher secretária-seral da organização", defendeu Lula.

Entre os nomes que circulam e já foram citados pelos diplomatas brasileiros estão a ex-presidente do Chile Michelle Bachelet, a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, e a ex-vice-presidente da Costa Rica Rebeca Grynspan.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello e Lisandra ParaguassuEdição de Alexandre Caverni)