Festa de lançamento do Canal UOL na TV reúne talentos e autoridades

Na noite deste 12 de novembro, o UOL celebrou a chegada do Canal UOL às TVs a cabo e satélite com um coquetel no hotel Rosewood, em São Paulo. O evento, exclusivo para convidados, reuniu autoridades, representantes das agências de publicidade e de PR e, claro, os talentos da casa, que compareceram em peso. Veja os melhores momentos:

Fabíola Cidral conduziu as apresentações

Âncora do UOL News, a jornalista Fabíola Cidral foi a mestre de cerimônias. A abertura do evento ficou a cargo de Paulo Samia, CEO do UOL.

Fabíola Cidral, apresentadora do UOL News, foi a mestre de cerimônias do evento de lançamento do Canal UOL na TV Imagem: Mariana Pekin/UOL

Paulo Samia, CEO do UOL, falou sobre a chegada do Canal UOL à TV Imagem: Mariana Pekin/UOL

Paulo Samia, CEO do UOL: "A entrada do UOL na TV paga marca e reforça o nosso compromisso em distribuir conteúdo de qualidade na plataforma que as pessoas quiserem e no momento em que elas desejarem" Imagem: Mariana Pekin/UOL

Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL, lembrou que a essência do UOL permanece, mas se adapta às novidades tecnológicas e às oportunidades que surgem. "Vamos para a TV paga com uma grade de TV aberta, trazendo toda a diversidade e variedade de assuntos que, de certa forma, já temos em nosso DNA. Coisas que já fazemos há muito tempo, às quais só vamos acrescentando novas camadas."

Murilo Garavello, diretor de conteúdo, fala de estratégia: "o digital nunca deixará de ser digital, ele só vai crescer, e seremos um canal digital na TV" Imagem: Mariana Pekin/UOL





Antoine Morel, gerente geral do Canal UOL, lembrou que não estamos começando do zero. "Já sabemos o que a audiência quer, temos talentos experientes e expertise de produção, além de uma base fiel de fãs. Tenho certeza de que vamos enxergar novos horizontes e cativar novos públicos."

Antoine Morel, gerente geral do Canal UOL, contou sobre os bastidores e a operação do Canal UOL Imagem: Mariana Pekin/UOL

Bebeto Pirró fala sobre oportunidades comerciais do canal na TV: "A possibilidade de distribuir todo o conteúdo que produzimos em praticamente todos os meios é impressionante." Imagem: Mariana Pekin/UOL

O Hotel Rosewood, em São Paulo, foi o cenário do evento de lançamento do Canal UOL, em São Paulo Imagem: Mariana Pekin/UOL



Talentos reunidos e muitas selfies

Thaís Bilenky, José Roberto de Toledo e Carla Araújo atentos às novidades do canal Imagem: Mariana Pekin/UOL

Fabíola Cidral bateu um papo com Arape Malik, apresentador do novo reality TOCA Revela, e com a colunista Raquel Landim Imagem: Mariana Pekin/UOL

Mariana Kupfer, nova apresentadora do Canal, assiste à apresentação ao lado de Paulo Samia e Murilo Garavello Imagem: Mariana Pekin/UOL

Arape Malik garante a selfie com Chico Barney Imagem: Mariana Pekin/UOL

Turma do entretenimento reunida: Kerline, Dieguinho e Chico Barney Imagem: Mariana Pekin/UOL

Thiago Simpatia, Vinicius Mesquita, André Hernan, PVC e Trajano dizem "xis!" na festa de lançamento Imagem: Mariana Pekin/UOL

Antonio Tabet lembrou do episódio em que recebeu o PVC em seu videocast, o Alt+Tabet: "Até chorou" Imagem: Mariana Pekin/UOL

Diego Sarza chegou para celebrar depois de apresentar a segunda edição do UOL News Imagem: Mariana Pekin/UOL

Talentos UOL reunidos para a festa de lançamento do Canal: Antonio Tabet, Thaís Bilenky, Raquel Landim, Carla Araújo, Fabíola Cidral, Murilo Garavello, Andreza Matais, Thiago Herdy; agachados: José Roberto de Toledo, Kennedy Alencar, Paulo Vinicius Coelho Imagem: Mariana Pekin/UOL



O evento contou com presenças relevantes

Gilberto Kassab, Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo: "Tenho certeza de que o canal fará a diferença, por ser lastreado no Grupo UOL, uma organização muito competente, que produz comunicação com excelência" Imagem: Mariana Pekin/UOL

Gilberto Kassab conversa com Raquel Landim e Carla Araújo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Marcelo D'Angelo, Secretário de Comunicações da PMSP, com Paulo Samia, CEO do UOL e Sérgio Sitchin, head de publicidade do Canal UOL Imagem: Mariana Pekin/UOL

Sérgio Sitchin e Paulo Samia, do UOL, com Sandra Martinelli e Nelcina Tropardi, CEO e Presidente da Diretoria Nacional da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), respectivamente Imagem: Mariana Pekin/UOL

Paulo Samia e Fico Meirelles, CEO da Moma BigData Analytics Strategy Imagem: Mariana Pekin/UOL