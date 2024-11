Principal diplomata do Vaticano parabeniza Trump e lhe deseja "grande sabedoria"

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O diplomata de mais alto escalão da Igreja Católica Romana parabenizou o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira, e lhe desejou "grande sabedoria" enquanto ele se prepara para voltar à Casa Branca.

"Desejamos a ele grande sabedoria, porque essa é a principal virtude dos governantes, de acordo com a Bíblia", disse o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano.

"Acredito que ele deva trabalhar acima de tudo para ser o presidente de todo o país, superando assim a polarização... que tem sido sentida muito, muito claramente nesta época", disse Parolin em um evento em Roma.

Os comentários do cardeal são as primeiras declarações públicas de uma autoridade do Vaticano sobre a vitória de Trump na terça-feira. O papa Francisco, líder da Igreja Católica desde março de 2013, já criticou as políticas de Trump.

Em setembro, o pontífice disse que o plano de Trump de reprimir a imigração ilegal e deportar milhões de imigrantes que já estão nos Estados Unidos era "contra a vida". Em 2016, Francisco disse que Trump "não era cristão" em suas opiniões sobre os imigrantes.

(Reportagem de Joshua McElwee)