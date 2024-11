Copel vê janela para retomar maiores vendas de energia após período úmido

SÃO PAULO (Reuters) - A Copel espera novas janelas para comercialização de energia elétrica a partir do fim do período úmido, quando os preços poderão voltar a níveis mais favoráveis aos negócios no mercado livre, disseram executivos nesta quinta-feira.

Em teleconferência para comentar os resultados trimestrais, o diretor de comercialização, Rodolfo Lima, afirmou que a companhia elétrica aproveitou os últimos meses para acelerar as vendas de energia antes da já esperada queda de preços da energia com a volta das chuvas nas últimas semanas.

Segundo Lima, o momento atual de queda de preços da energia é "interessante" para operações com foco em reduzir riscos de mercado e hidrológico (GSF, no jargão do setor) e trazer constância de resultado para a companhia.

"Mesmo com essa chuva, ainda não estamos vendo recuperação relevante dos reservatórios (de hidrelétricas). A gente entende que com o fim dela, haverá algumas oportunidades para travar a energia disponível ainda para venda em 2026... e mesmo 2027 em diante", afirmou ele.

Ainda na teleconferência, o CEO da Copel, Daniel Slaviero, afirmou que não está entre as prioridades da companhia participar dos leilões de transmissão de energia em 2025 e 2026. Segundo ele, há melhores oportunidades de crescimento orgânico, como o leilão de capacidade para expansão de suas usinas e investimentos na rede da distribuidora de energia.

(Por Letícia Fucuchima)