Conflito de gerações na empresa: como lidar e ter uma equipe produtiva

A promoção de cafés da manhã semanais para toda a equipe e de uma atividade descontraída mensal foi a forma que a empresária Danielle Paulino arrumou para integrar os funcionários e reduzir os conflitos de gerações, na 2a1 Cenografia, empresa de soluções cenográficas. Ela seguiu a estratégia de criar momentos agradáveis para aproximar diferentes perfis. O UOL mostra que, além dessa, existem outras dicas para tornar isso possível.

Como fazer essa integração

A dificuldade começa na comunicação. "Já tive reclamação de um funcionário mais velho que se sentiu ofendido por mensagens curtas no WhatsApp, considerando-as mal-educadas", lembra Danielle.

Para a geração mais jovem, conta ela, um "s" significa "sim"; para os mais velhos, isso pode ser visto como falta de atenção ou grosseria. "Eu, por exemplo, me comunico melhor por e-mail, mas minha filha, que começou a trabalhar na empresa recentemente, prefere o WhatsApp e reclama que as minhas mensagens são longas e prolixas."

Trabalhar com diferentes gerações é positivo porque conseguimos aproveitar distintas abordagens de trabalho. Os mais jovens, que vivem a tecnologia, os mais velhos que nem tanto. Todos se ensinam. O maior desafio é fazer uma entender a forma da outra se comunicar.

Danielle Paulino, sócia-fundadora a 2a1 Cenografia

A mistura de gerações é muito produtiva para a empresa, diz Danielle. "É preciso fazer um se colocar no lugar do outro para entender a forma que ele pensa, seus valores. E isso é um trabalho constante."

Uma geração complementa a outra. "Enquanto os mais jovens são cheios de ideias, criativos e sem preconceitos, os mais velhos têm bagagem, experiência e vivência na área."

Organizações estão investindo em diversidade

Perfis diferentes de funcionários são uma realidade nas empresas e é preciso estratégia para lidar com todos eles. Claudia Meirelles, integrante do Comitê Estratégico da Diretoria Executiva da ABRH-SP (Associação Brasileira de Recursos Humanos), diz que as empresas têm valorizado muito a diversidade nas suas equipes.

Hoje é possível encontrar desde jovem aprendiz a pessoas com até 70 anos trabalhando de forma produtiva em uma empresa. São perspectivas diferentes e quem gere estas equipes precisa estar preparado para entender isso. Se comunicar melhor, conversar, dar e receber melhor feedback. Afinal, a liderança é individualizada e a forma de liderar as pessoas é diferente.

Claudia Meirelles, diretora da ABRH-SP



Equipes diversificadas, aprendizado conjunto. "Hoje em dia, as inclusões social, racial, de gênero e de pessoas LGBTQI+ são vistas de uma forma mais ampla nas organizações. Isso faz com que cada vez mais a liderança aprenda como se posicionar e lidar com estas diferentes perspectivas", comenta ela.

Claudia Meirelles acredita que o principal ponto é respeitar as habilidades e conhecimentos específicos de cada um e mostrar o quanto eles são importantes em um projeto. "A capacidade da liderança criar estes ambientes e colocar estas pessoas trabalhando juntas, faz com que isso aconteça cada vez mais de forma natural e, consequentemente, reduz os conflitos na corporação."

Como gerenciar conflitos de gerações

Apesar de dizer que não existe uma lista pronta para criar uma equipe diversa e amenizar seus conflitos, Claudia pontua alguns aspectos relevantes nesse processo:

Desenvolver empatia - só quando um se coloca no lugar do outro é que entenderá as motivações, valores e experiências do colega.

Incentivar a troca de experiência - estimular o contato de uma pessoa mais jovem com uma mais velha para trocarem experiências.

Ambiente respeitoso - é importante que cada um respeite o espaço e a ideia do outro.

Projetos plurais - incentivar que as pessoas participem de projetos que tenham equipes diversas.

Aprendizagem contínua - é fundamental que a equipe esteja sempre atualizada porque cada geração vai precisar de treinamentos específicos para seu perfil.

Liderança individualizada - cada um tem um jeito de ser e o líder precisa encontrar uma forma de comandar a equipe de forma muito específica.

Seja um líder aberto - escute a sua equipe. Promova ambiente de confiança e colaboração

Quando você tem a oportunidade de conviver com pessoas de diferentes gerações em uma equipe e diferentes perspectivas, você fortalece o ambiente organizacional das empresas. É isso que impulsiona a inovação, produtividade e traz os resultados para a organização.

Claudia Meirelles, diretora da ABRH-SP