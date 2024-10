Água de Cheiro tem Ratinho para revitalizar a marca e aumentar faturamento

O apresentador Ratinho é o principal trunfo da Água de Cheiro, uma rede de franquias de perfumaria e cosméticos, para ampliar a presença da marca no mercado e atingir um faturamento de mais de R$ 90 milhões em 2024. Em 2023, a empresa faturou R$ 60 milhões. A estratégia da empresa inclui o lançamento da venda porta a porta —com revendedores autônomos que são captados onde? No Programa do Ratinho.

Por que a escolha do Ratinho

O apresentador traz credibilidade e visibilidade para a empresa. "A parceria com Ratinho é estratégica para expandir nosso alcance e fortalecer nossa imagem no mercado. Ele traz credibilidade e visibilidade, impulsionando nossas vendas e a presença da marca", afirma Olindo Junior, diretor geral da Água de Cheiro. Carlos Massa, o Ratinho, se tornou sócio da empresa em abril de 2024.

Metas de faturamento. Olindo Junior diz que a meta inicial com a inclusão de Ratinho no time é atingir um faturamento de mais de R$ 90 milhões em 2024, aumentando para até R$ 350 milhões até 2028, além de aumentar a visibilidade da marca em canais de comunicação.

Empresa lança venda porta a porta e faz captação de revendedoras no Programa do Ratinho. Peterson Guedes, diretor de expansão da Água de Cheiro, diz que a estratégia da empresa é captar revendedores no Programa do Ratinho, cuja audiência, segundo ele, é de 10 milhões de pessoas por dia, em média, sendo 80% da classe C.

"A pessoa precisa baixar o nosso aplicativo, fazer o cadastro e, com base em seu CEP, ela é direcionada para a franquia mais próxima, para fazer parte da equipe de revendedores. As vendas são feitas de porta em porta, na casa do cliente, com uma revista digital", afirma. Ele diz que a margem de lucro do revendedor é de até 30% sobre as vendas. Atualmente, o aplicativo tem cerca de 50 mil revendedores cadastrados.

A marca usa a figura do apresentador Ratinho para vender produtos e a figura do empresário Carlos Massa, para vender franquias.

Peterson Guedes, diretor de expansão

Em vídeo no Instagram da empresa, Ratinho diz que escolheu a Água de Cheiro pela "tradição e qualidade" da marca. "A Água de Cheiro está há anos no mercado, oferecendo produtos que a gente confia, e isso para mim é fundamental. Confiança acima de tudo", diz ele, em um trecho do vídeo. Outros motivos são, segundo ele diz no vídeo, a variedade de produtos, o compromisso da empresa com o cliente, a inovação em lançamentos e o custo-benefício.

A empresa não revela quantos sócios a empresa tem. O lucro também não é divulgado.

Água de Cheiro era uma pequena loja

A empresa foi fundada em 1976, em Belo Horizonte (MG). Começou como uma pequena loja de perfumes. Hoje, a sede administrativa fica em São Paulo, e o centro de distribuição, em Vitória (ES).

Começou a vender franquias em 1987. A rede tem hoje cerca de 180 unidades, sendo 2 próprias e o restante franquias, além do e-commerce.

São três modelos de negócio: quiosques, lojas de rua e lojas em shoppings. O investimento para abrir uma franquia varia entre R$ 115 mil e R$ 185 mil. Até o final do ano, a marca quer chegar a 200 franquias. A meta é alcançar 600 até 2028.

Perfume Absinto é o mais vendido

São mais de 400 produtos no portfólio. Isso inclui linhas próprias e marcas licenciadas mundialmente conhecidas, como Forum, Colcci, Camaro e Corvette.

O produto mais vendido é o perfume Absinto. O preço médio é de R$ 165,90. O tíquete médio gira em torno de R$ 139,90.

Até o final do ano, a marca vai lançar mais de dez linhas de produtos, com foco na campanha de Natal. Os novos itens incluirão novas fragrâncias, uma linha baby e infantil, além de um body spray, com lançamento previsto para o início de dezembro.

Quer dicas de carreira e empreendedorismo? Conheça e siga o novo canal do UOL "Carreira e Empreendedorismo" no WhatsApp.