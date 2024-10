Ministro das Finanças do Japão promete observar atentamente movimentações cambiais

TÓQUIO (Reuters) - O Ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, reiterou nesta terça-feira que as autoridades estariam atentas às movimentações cambiais, incluindo aquelas provocadas por especuladores.

"Continuaremos a monitorar de perto os movimentos cambiais, inclusive aqueles impulsionados por especuladores, com um maior senso de vigilância", disse Kato em uma coletiva de imprensa regular.

O iene está definhando em mínimas de três meses, uma vez que a perda da maioria parlamentar do bloco governista do Japão aumentou as expectativas de que a turbulência política poderia tornar mais difícil para o Banco do Japão retirar a economia de décadas de estímulo monetário.

Mais tarde nesta terça-feira, o ministro da Economia japonês, Ryosei Akazawa, disse em uma conferência separada que um iene fraco poderia afetar a economia de várias maneiras.

Um iene fraco "pode elevar os preços por meio de custos de importação mais altos e, se os salários não estiverem subindo tanto, isso reduzirá a renda real das famílias, deprimirá a mentalidade dos consumidores e poderá resultar em menor consumo privado", disse ele.

Os resultados das eleições também aumentaram as perspectivas de que um novo governo precisará buscar apoio de partidos menores da oposição e aumentar os gastos para conquistar o apoio do público.

"Planejamos compilar um pacote econômico significativo e um orçamento suplementar, adotando políticas que ultrapassem os limites dos partidos", disse Kato.

(Reportagem de Makiko Yamazaki)