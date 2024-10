Quem ganhou eleição em Jundiaí? Veja resultado do 2º turno para prefeito

Com a candidatura sub judice, Gustavo Martinelli (União Brasil) venceu José Antônio Parimoschi (PL) no segundo turno das eleições municipais realizado neste domingo e foi eleito prefeito de Jundiaí, no interior de São Paulo. Ricardo Benassi (Novo) será o vice-prefeito da cidade.

O que aconteceu

Martinelli obteve 58,87% dos votos válidos (125.712 votos). Parimoschi ficou com 41,13% (87.832 votos).

Em setembro, antes do primeiro turno, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) acatou recurso do Ministério Público Eleitoral e indeferiu pedido de candidatura de Martinelli. Havia suspeita de improbidade administrativa relacionada ao pagamento indevido de horas extras na Câmara Municipal em 2018, quando ele atuava como presidente da Casa.

Ainda não houve julgamento definitivo e cabe recurso por parte do político. Os resultados das eleições 2024 podem ser revistos pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.

Quem é Gustavo Martinelli?

Antes de atuar como vice-prefeito, Martinelli foi vereador por três mandatos consecutivos (de 2009 a 2020). Ele não contou com o apoio do atual prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado (PL), que declarou abertamente apoio a Parimoschi.