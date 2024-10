Candidato que prometeu cargo de secretário a Marçal perde em Barueri (SP)

O candidato Gil Arantes (União Brasil), que prometeu um cargo de secretário ao ex-coach Pablo Marçal (PRTB), foi derrotado na disputa à Prefeitura de Barueri, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

Arantes perdeu para o atual vice-prefeito, Beto Piteri (Republicanos). O candidato do União Brasil teve 43,52% dos votos, contra 56,48% do adversário —a diferença foi de mais de 24 mil votos. O político já foi prefeito da cidade entre 2013 e 2017.

Marçal havia sido convidado para ser secretário de Empreendedorismo. "Conversei com o Marçal e ele está disposto a ser secretário de Empresarização, a antiga Secretária da Indústria e Comércio", disse Arantes, após a derrota do ex-coach no primeiro turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo.

Marçal disse que aceitaria o convite para amadurecer o seu trabalho político. "Aceitei o convite para servir na prefeitura e humildemente aprender o traquejo num cargo de secretariado. Estou muito animado para começar a trabalhar trazendo empresas, empregos, renda e aumentando a arrecadação através de novas empresas para fazer o povo prosperar", afirmou em publicação nas redes sociais à época do convite.

O candidato do PRTB terminou em terceiro no primeiro turno das eleições municipais de São Paulo, com 1.719.274 votos. Desde então, ele tem declarado sua intenção de concorrer ao cargo de governador ou presidente no ano de 2026.