E-título: eleitores têm até este sábado para baixar ou atualizar aplicativo

Do UOL, em São Paulo

Os eleitores que pretendem usar o e-título para votar neste domingo (27) têm até hoje (26) para baixar o aplicativo. De acordo com TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a plataforma ficará indisponível nas lojas virtuais amanhã, tanto para atualizações como para download.

O que aconteceu

Aplicativo do e-título deve ser baixado ou atualizado ainda neste sábado. A partir de amanhã, o aplicativo vai ficar indisponível nas plataformas.

Para fazer o download, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular. O e-título está disponível para os sistemas iOS e android. O recurso está disponível para smartphones e tablets.

Para se identificar apenas pelo e-título, o perfil no app precisa vir com foto — o que só ocorre após cadastramento biométrico prévio na Justiça Eleitoral. O aplicativo móvel funciona como uma versão digital do título de eleitor.?

Lembrando que para votar, é preciso apenas apresentar um documento oficial com foto.

Como utilizar?

Após baixar o aplicativo, abra, leia a mensagem de boas-vindas, arraste para o lado e aperte em começar no e-título.

Você será encaminhado para a leitura dos Termos de Uso e Política de Privacidade. Deslize a tela para baixo, após a leitura do documento, marque a opção Declaro que li e concordo com os termos de uso e depois aperte em continuar.

Para entrar no e-título, será necessário informar dados pessoais. Desde 2020, o Tribunal Superior Eleitoral permite que o acesso ao título digital seja feito usando o número do CPF, portanto, não é necessário saber o número do título de eleitor para acessar o aplicativo

Você deverá informar o nome completo, data de nascimento, número do CPF, nome da mãe e nome do pai.

Após preencher os dados, você terá pleno acesso ao e-título e a todas as funcionalidades.

No dia da eleição, você pode apresentar o e-título para votar. No entanto, é necessário ficar atento: caso tenha já esteja com a biometria cadastrada, apenas apresentar o título digital é suficiente para votar.

Se você ainda não tiver feito o cadastramento biométrico até o dia das eleições, além do aplicativo, deve apresentar algum documento oficial com foto - vale a carteira de identidade, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, CNH e passaporte.