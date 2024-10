Marçal diz que Brasil terá disputas Marçal x Boulos pelos próximos 30 anos

Do UOL, em São Paulo

Pablo Marçal (PRTB) afirmou, durante sabatina com o candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), nesta sexta-feira (25), que o Brasil terá disputas entre os dois "pelos próximos 30 anos".

O que aconteceu

Marçal fez comentário para dizer que embates serão sempre entre esquerda e direita. "Assim como tem Lula e Bolsonaro, vai ter o tal de Guilherme e Pablo nos próximos 30 anos. Isso me incomoda, você acredita? É um sentimento que eu tenho", afirmou o ex-coach.

Tipo, o Lula chegou no final. O Bolsonaro chegou no final, mas está inelegível. Você já pensou em disputar a eleição de governo, de presidência da República, assim, com um cara de direita que vai te atormentar a vida inteira ou não? Pablo Marçal (PRTB) a Guilherme Boulos (PSOL)

O psolista respondeu que adversário "a gente não escolhe". "A gente tem que estar preparado para fazer um debate qualificado com qualquer adversário, independente das circunstâncias", acrescentou.

Boulos aceitou convite para sabatina com Marçal, e Nunes recusou. O ex-coach divulgou um vídeo em suas redes sociais na quarta-feira (23), desafiando Boulos e Nunes, que disputam o segundo turno no domingo (27), a serem sabatinados por ele. Boulos aceitou, Nunes descartou.

"Nunca fugi de dialogar com ninguém", disse Boulos ao aceitar sabatina. "Será que o prefeito Ricardo Nunes topa? Ou vai fugir?", afirmou o deputado. Procurada pelo UOL para saber se o prefeito iria à sabatina, a campanha de Nunes disse que não iria se pronunciar.

Após sabatinar o candidato do PSOL, Marçal ligou para Nunes, mas o prefeito não atendeu. Em pouco mais de uma hora de transmissão, o ex-coach reclamou várias vezes que o candidato à reeleição não aceitou seu convite.

Marçal ficou em terceiro lugar no 1º turno da disputa em São Paulo. Ele terminou a corrida eleitoral na capital paulista com 28,14% dos votos, o equivalente a mais de 1,7 milhão de pessoas.