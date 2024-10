Continuação de greve na Boeing ameaça empregos em fornecedores do setor aeroespacial

Por Allison Lampert

(Reuters) - A rejeição de trabalhadores em greve à última oferta de contrato da Boeing tem criado uma nova ameaça às operações de fornecedores do setor aeroespacial, como a Independent Forge, uma empresa familiar.

Se a greve de mais de 33.000 trabalhadores da Boeing nos Estados Unidos persistir por mais um mês, o fornecedor talvez precise reduzir suas operações de cinco para três dias por semana para economizar dinheiro e manter os trabalhadores, disse o presidente Andrew Flores.

Embora a Independent já tenha demitido alguns funcionários, dispensar não é uma opção atraente, disse ele. Os 22 trabalhadores que permanecem são essenciais para a empresa, especialmente quando a greve terminar e a demanda por suas peças de alumínio para aeronaves se recuperar.

"Eles são a espinha dorsal de nossa oficina", disse Flores esta semana. "Não posso substituir o conhecimento deles."

Os votos de 64% dos trabalhadores da fábrica da Boeing na Costa Oeste, na quarta-feira, contra a mais recente oferta de contrato da empresa, paralisando ainda mais a montagem de quase todos os jatos comerciais da fabricante de aviões, têm gerado um novo teste para fornecedores como a Independent.

A vasta rede global de fornecedores da Boeing, que produz peças em fábricas modernas e extensas ou em minúsculas oficinas de garagem, já estava estressada pela crise de qualidade e segurança da empresa.

A demanda por peças tem caído, atingindo os fornecedores depois que eles gastaram muito para atender à demanda renovada por aviões no pós-pandemia.

A forma como os pequenos fornecedores lidam com a greve, que teve início em 13 de setembro, deve afetar a capacidade futura da Boeing de retomar a produção de aviões.

Cinco fornecedores da Boeing entrevistados pela Reuters esta semana disseram que a continuação da greve os levaria a dispensar funcionários, congelar investimentos ou considerar a possibilidade de interromper a produção.

A Boeing não quis comentar.

Cerca de 60% dos 2,21 milhões de norte-americanos que trabalham no setor aeroespacial têm empregos diretamente ligados à cadeia de suprimentos, de acordo com o grupo do setor norte-americano Aerospace Industries Association.

As decisões desses fornecedores de reduzir o quadro podem criar um ciclo vicioso, pois sobrecarregarão os esforços da Boeing para restaurar e, eventualmente, aumentar a produção do 737 MAX acima do limite de 38 unidades imposto pelos reguladores após a reabertura de suas fábricas, dizem os analistas.

"Assim que voltarmos, teremos a tarefa de reiniciar as fábricas e a cadeia de suprimentos, e é muito mais difícil ligar isso do que desligar", disse o presidente-executivo da Boeing, Kelly Ortberg, em uma chamada com analistas na quarta-feira.