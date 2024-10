Fortes chuvas causam queda de avião, apagão e alagamentos em São Paulo

Do UOL, em São Paulo

A cidade de São Paulo e municípios da região metropolitana voltaram a registrar chuvas volumosas e vendavais nesta quarta-feira, 23. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, toda a capital estava em estado de atenção para alagamentos até a 01h11 de hoje.

O que aconteceu

Mais de 46 mil imóveis sem luz em São Paulo. Às 21h, o último balanço da concessionária Enel informou que a capital contava com 43.663 imóveis sem energia elétrica provocados pela chuva.

Fornecimento de luz intermitente. Há relatos de que na Vila Madalena, na zona oeste da cidade, as ruas Agisse e Luminárias ficaram sem luz. Em bairros como Pompeia e Perdizes, também na zona oeste da cidade, a energia ficou indo e voltando.

Zona leste sofre com alagamentos. A chuva durante a tarde provocou diversos pontos de alagamentos. Às 21h30 ainda havia três pontos ativos, todos na Mooca: dois intransitáveis (um na avenida Alcântara Machado e outro na rua Bresser) e um transitável na avenida Vereador Abel Ferreira.

Em todos os 24 municípios sob concessão da Enel, foram 74.324 lares com falta de luz, que caíram para 59.522 às 21h. Carapicuíba foi o município da Grande São Paulo com mais imóveis sem energia. No boletim das 18h55, eram 11.645, às 21h caiu para 2.498. Já em Osasco subiu para 6.575, após estar em 1.103 uma hora antes. Às 21h estava 5.982.

Bombeiros já atenderam 51 ocorrências de queda de árvores e 13 casos de enchentes ou alagamentos. Os registros, conforme a corporação, foram no período das 16h às 19h10 para todo o estado de São Paulo.

Chuva afeta circulação de trens e prejudica trânsito

Chuva afetou circulação de linha de trem. Houve pontos de alagamento entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda, da linha 8-Diamante, mas a situação já foi normalizada, informou a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

São Paulo chegou a 1.239 km de congestionamento às 18h30, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

A Defesa Civil emitiu alerta de alagamentos e desabamentos para quinta (24) e sexta-feira (25) em algumas regiões do estado de São Paulo. A previsão é de chuva forte e rajadas de vento e risco de alagamentos e desabamentos. Ventos podem ultrapassar 70 km/h. O tempo chuvoso pode atingir as seguintes regiões: Baixada Santista, Região Metropolitana, Litoral Norte e outras áreas do estado.

Avião de pequeno porte bate em morro e cai durante tempestade

Um avião de pequeno porte bateu em um morro e caiu e pega fogo em Paraibuna, em São Paulo, nesta quarta-feira (23), durante a forte chuva. Ainda não há informações sobre a capacidade de tripulação e passageiros da aeronave, nem se há sobreviventes ou mortos. As informações são do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local da queda no fim da noite e encontraram os destroços da aeronave. O acidente teria ocorrido próximo à Estrada da Fazenda Capela - Fazenda Caetê, entre os sítios Carpir e Caetê.

Inmet emitiu alertas para tempestade e chuvas intensas para 13 estados e o DF Imagem: Divulgação/Inmet

Inmet emite alerta para SP, DF e mais 12 estados

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas para tempestades e chuvas intensas até a manhã de sexta-feira (25). Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul estão em alerta laranja para tempestades até 12h de sexta-feira (25). O acumulado de chuva pode chegar a 100 mm por dia e as rajadas de vento devem variar entre 60 e 100 km/h, causando risco de alagamentos, corte de energia, queda de árvores e estragos em plantações.

Centro-sul do país está em alerta amarelo para chuvas intensas. Os acumulados devem variar de 20 e 30 mm por hora e os ventos devem ser de baixa intensidade, entre 40 e 60 km/h. O aviso é válido até às 9h de hoje em Rondônia, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, além de algumas cidades no sul do Tocantins.

Com Estadão Conteúdo.