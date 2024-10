Atlético-MG atropela River Plate (3-0) em casa na ida das semifinais da Libertadores

O atacante Deyverson viveu mais uma vez uma noite de herói do Atlético-MG ao marcar dois gols e dar uma assistência na contundente vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, nesta terça-feira (22), em Belo Horizonte, resultado que coloca o time brasileiro bem perto de sua segunda final da Copa Libertadores.

O atacante de 33 anos foi essencial para o time comandado pelo argentino Gabriel Milito, quase um mês depois de marcar os dois gols que eliminaram o atual campeão Fluminense, nas quartas de final.

Antes da partida de volta da semifinal, que será disputada na próxima terça-feira, em Buenos Aires, o 'Galo' coloca um pé em sua segunda decisão do maior torneio sul-americano de clubes depois daquela que foi vencida pelo time de Ronaldinho Gaúcho em 2013.

"Estou muito feliz, espero poder continuar assim. Agora temos um jogo na casa deles, com a torcida deles, mas temos que ser humildes", disse o herói da noite à transmissão oficial.

- Deyverson brilha -

A dura derrota também complica muito os planos dos 'Millonarios' de se classificarem para a grande final, que será disputada justamente em sua casa, o estádio Monumental, no dia 30 de novembro.

Combativo e desgastando a defesa adversária, Deyverson levou ao delírio, aos 22 e 71 minutos, os 44.870 espectadores que lotaram a Arena MRV.

O carismático e polêmico jogador marcou seu primeiro gol da noite ao driblar o goleiro Franco Armani e finalizar com a parte externa do pé esquerdo, após uma assistência do capitão Hulk, que aproveitou um passe de 45 metros do zagueiro Lyanco.

O placar acordou o River do técnico Marcelo Gallardo, até então totalmente dominado pelo time mineiro, que, no entanto, teve problemas para penetrar na linha de cinco defensores armada por 'El Muñeco', que sofreu o desfalque de última hora do lateral-esquerdo Marcos Acuña.

- Domínio do Galo -

Mas os visitantes, tetracampeões da Libertadores, não foram nem de longe um perigo constante. A chance mais clara foi uma cabeçada do atacante colombiano Miguel Borja defendida por Everson, no final do primeiro tempo (39'), após um cruzamento de Santiago Simón da direita.

"Não fomos o time duro que deveríamos ser", lamentou Gallardo.

Motivados para avançar à terceira final do ano, após terem conquistado o Campeonato Mineiro em abril e conseguido a classificação para a decisão da Copa do Brasil no sábado, os alvinegros neutralizaram a ameaça de ressurreição dos argentinos no segundo tempo.

Deyverson (50') e Gustavo Scarpa (55') assustaram Armani no início da segunda etapa, embora a história dos primeiros 45 minutos se repetisse, e o clube da faixa diagonal vermelha tenha retomado fôlego com o passar dos minutos e as entradas de Maximiliano Meza, Rodrigo Villagra e Manuel Lanzini.

Determinado a pelo menos assustar o Galo e evitar que a vantagem fosse maior, Gallardo modificou a disposição inicial e ordenou um jogo mais alinhado com o que sempre foi seu DNA como treinador: bola no pé e para frente.

- Artilheiro e assistente -

Mas a tentativa de pouco adiantou, já que o novo herói do Galo, time que vem fazendo uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro, começou a cavar a cova do River Plate com um disparo cruzado de pé esquerdo de dentro da área que foi parar no fundo da rede de Armani com a ajuda da trave.

Os visitantes não tiveram tempo de reagir quando Paulinho, que há semanas sofria de dores na perna direita, garantiu a vitória ao receber uma assistência de Deyverson.

O camisa 10 brilhou mais uma vez e enterrou qualquer tentativa de reação dos Millonarios. O time comandado por Milito já sonha com mais uma final.

O adversário será Botafogo ou Peñarol, que se enfrentam na semifinal de ida, nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro.

