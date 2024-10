Boulos recebe oração e diz a evangélicos partilhar de 'mesmas preocupações'

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) participou nesta segunda-feira (21) de um encontro com evangélicos, onde leu uma carta e pediu a ajuda do grupo para virar votos.

O que aconteceu

Boulos leu uma carta dirigida aos evangélicos e disse que nenhuma ação de uma eventual gestão dele vai ferir os valores desses fiéis. "Nosso objetivo é respeitar o direito de todos de viver conforme a sua fé", declarou (leia a íntegra do documento abaixo).

Ele comparou a disputa com o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB) à luta de Davi contra Golias. "Eu gosto de enfrentar adversários que acham que já ganharam. É o melhor. Me dá ainda mais gana, mais ânimo, porque a vitória vai ter um gostinho especial", falou. Ele também associou o trabalho das igrejas ao dos movimentos sociais e citou a criação das cozinhas solidárias —iniciativa do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) que virou programa do governo federal.

O evento contou com a participação de pastores como Ariovaldo Ramos, coordenador da Frente dos Evangélicos pelo Estado de Direito. "Entendemos que a história do Guilherme Boulos lhe dá condições morais de fazer as propostas que ele está fazendo para governar a cidade de São Paulo", falou Ramos. "As propostas dele têm tudo a ver o que Jesus Cristo nos ensinou."

Os religiosos fizeram orações pelo candidato, pedindo a Deus para "abençoar a cabeça dos indecisos". Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda mostra que o segmento dos evangélicos é o que mais rejeita Boulos. Nessa parcela da população, Nunes tem 71,5% da preferência, contra 24,4% de Boulos.

Boulos já havia lido uma carta mais cedo, em reedição da "Carta ao povo brasileiro", lançada pelo presidente Lula (PT) durante a campanha de 2002. Na carta intitulada "Ao Povo de São Paulo", o candidato disse que, se eleito, seu governo "será de diálogo" e "sem amarras ideológicas".

Ele luta para diminuir rejeição na última semana de campanha. Na última quinta-feira (17), pesquisa Datafolha mostrou que 56% do eleitorado diz que não votaria no deputado de jeito nenhum.

Leia a íntegra da carta de Guilherme Boulos aos evangélicos

Prezados irmãos e irmãs evangélicos e evangélicas,

Recebi com muita gratidão e respeito a carta enviada por vocês, e é de coração aberto que respondo.

Quero garantir, em primeiro lugar, que meu governo vai respeitar profundamente o modo como vocês veem a vida, os valores que orientam sua fé e a forma como vivem. Nosso compromisso será manter sempre uma porta aberta, com diálogo franco entre a Prefeitura e a comunidade evangélica. Reconheço que os valores de vocês são fundamentais para uma cidade mais justa, e tenham a certeza de que nossa política será transparente e acessível a todos.

Minha proximidade com a comunidade evangélica vem de longa data. Ao longo da minha trajetória nos movimentos sociais, lutando por moradia e erradicação da fome, cruzei caminhos com muitos de vocês nas periferias, cuidando do próximo, entregando uma marmita, fornecendo um cobertor. Conversar com os evangélicos é, para mim, uma extensão natural da minha vida de lutas por direitos humanos.

Compartilho das mesmas preocupações que vocês. Entendo que muitos dos mais necessitados em nossa cidade são evangélicos - principalmente mulheres, negras e pobres - e com essas pessoas meu governo tem um compromisso direto. A formação cristã que recebi dos meus pais me ensinou que cuidar da saúde é cuidar da família. Vamos garantir que os filhos de todas as mães da periferia tenham escola em tempo integral, com as 3 refeições garantidas. Queremos que pais e mães possam trabalhar em paz, sabendo que seus filhos estarão seguros e amparados porque terá viatura da GCM na porta de cada creche e escola.

Tenho especial atenção pelos mais fragilizados, incluindo pessoas com deficiência e seus cuidadores. Vocês mencionaram a mensagem de Mateus 25, e eu compartilho dessa inspiração. Essas palavras são um guia para como vou governar, com foco em quem mais precisa. No meu governo, ninguém será deixado para trás. Vamos ter um olhar cuidadoso para quem está passando fome, frio, ou precisa de ajuda contra o vício. Sei que a comunidade evangélica tem esse compromisso de cuidar dos que são até hoje invisíveis aos olhos desta prefeitura, e faremos isso juntos.

A questão climática também será uma prioridade. São sempre os mais pobres que sofrem com seus efeitos, e é inaceitável que famílias percam seus alimentos e remédios ou que pessoas morram por falta de luz, por falta de poda de árvore e ausência de plano de emergência. Nosso governo vai agir para que São Paulo esteja preparada para enfrentar essas crises.

Quero reforçar nosso compromisso com o Estado Laico. Meu governo respeitará os evangélicos, assim como todas as religiões. Nenhuma ação da Prefeitura irá ferir seus valores. Ao contrário, nosso objetivo é respeitar o direito de todos de viver conforme sua fé, garantindo que cada cidadão organize sua vida da maneira que escolher.

Estamos abertos para parcerias que promovam a justiça social em todos os cantos de São Paulo. Conto com a colaboração de vocês para alcançar cada cidadão e cidadã que precisa de oportunidades. Vamos juntos garantir que nossos jovens tenham chances de aprender, empreender e prosperar. Vamos zerar a fila da saúde e tratar doenças graves como prioridade, com humanidade e respeito.

É por esse compromisso que peço a vocês que saiam às ruas e virem votos. Que ajudem a nossa voz a alcançar cada pai e mãe que ainda não conhece nossa história e nossa luta. A verdade pode, sim, vencer a mentira, e a esperança pode vencer o medo.

Por tudo isso, peço o seu voto no próximo domingo no 50! Vamos juntos cuidar de São Paulo.

Guilherme Boulos

Candidato a prefeito de São Paulo