Max Verstappen vence corrida sprint do GP dos EUA de Fórmula 1

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, venceu neste sábado (19) com autoridade a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos, à frente do espanhol Carlos Sainz (Ferrari).

Verstappen, que não comemorava uma vitória havia quase quatro meses, aumentou assim a vantagem na classificação geral sobre Norris, que cometeu um erro na última volta que o deixou em terceiro lugar no Circuito das Américas, em Austin (Texas).

O mexicano Sergio Pérez, companheiro de 'Mad Max' na Red Bull, conquistou apenas duas posições para terminar em nono lugar.

Já o jovem argentino Franco Colapinto (Williams), que havia largado em décimo primeiro no grid, terminou em décimo segundo em sua primeira participação numa corrida sprint de Fórmula 1.

"Obviamente tentamos tudo o que podíamos, mas foi difícil dar o salto que queríamos para chegar aos pontos. É uma pena", lamentou Colapinto.

A prova foi dominada do início ao fim por Verstappen, que largou da pole position e liderou todas as 19 voltas.

"Estou muito feliz. Não foi ruim, parece como nos velhos tempos", brincou o tricampeão mundial, que não vencia desde a corrida sprint na Áustria, no final de junho.

Verstappen somou assim mais oito pontos na classificação geral e agora tem 54 de vantagem sobre Norris.

Também neste sábado será disputada a classificação para o Grande Prêmio de domingo, a décima nona das 24 etapas do calendário de 2024.

- "Foi divertido" -

Para a maratona de seis corridas em oito semanas que encerrará a temporada, a maioria das equipes chegou a Austin com melhorias em seus carros.

A Red Bull, que perdeu a liderança do Mundial de construtores em setembro para a McLaren, também tem lidado com suspeitas sobre o polêmico sistema de ajuste de altura em seus carros, que foi objeto de revisão pela FIA em Austin.

Graças à vitória de Verstappen neste sábado, a Red Bull reduziu em dois pontos a distância no duelo de equipes em relação à McLaren, que agora tem 39 de vantagem.

Apesar de perder o segundo lugar na última volta para Sainz, Norris se mostrou relativamente satisfeito com o resultado.

"O final da corrida foi decepcionante, mas estou feliz com o resultado e com o número de pontos que consegui", disse ele. "Pensei que poderia manter o segundo lugar, mas tive muito desgaste dos pneus e Carlos fez um ótimo trabalho".

O espanhol também elogiou a corrida: "Houve algumas batalhas muito boas e muitas coisas aconteceram".

"Tive problemas com os pneus, mas vi que o Lando também teve e consegui. Foi divertido", afirmou o piloto da Ferrari cujo companheiro de equipe, Charles Leclerc, chegou na quarta posição, à frente das Mercedes de George Russell e Lewis Hamilton.

--- Classificação da corrida sprint do GP dos EUA de Fórmula 1:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

5. George Russell (GBR/Mercedes)

6. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

7. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

8. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

9. Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

10. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

11. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull)

12. Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes)

13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

14. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

15. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

16. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

17. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

19. Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari)

20. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari)

© Agence France-Presse