Ao falar sobre segurança, Nunes diz que vê crianças brincando na Sé às 22h

Ricardo Nunes (MDB), prefeito e candidato à reeleição em São Paulo, disse durante debate da Record neste sábado (19) que viu crianças brincando à noite na Praça da Sé, região central da cidade. O adversário Guilherme Boulos (PSOL) ironizou o comentário.

O que aconteceu

Nunes respondia se sentia seguro em andar na cidade usando o celular, após pergunta de jornalista. "No centro, reduziu 60% os casos de roubo e furto", afirmou o prefeito ao celebrar medidas de sua gestão para aumentar a segurança na cidade. "Eu estive outro dia na Praça da Sé, era por volta de 22 horas, as crianças brincando... A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, mas estamos avançando e vamos continuar avançando."

Boulos ironizou a fala do prefeito. "Vocês viram que ele não fica nem vermelho? As crianças brincando às 23 horas (sic) na Praça da Sé, a população sorrindo, andando com seus celulares na mão", disse o candidato do PSOL. "Olha a fantasia, a ficção que ele monta."

Nunes rebateu dizendo que Boulos votou contra um projeto de lei que aumenta a pena para furto e roubo. "Aquilo que cabia a você como deputado federal para aumentar a pena de quem comete esse tipo de crime, você não votou", disse, antes de admitir que a segurança precisa melhorar na cidade. "É lógico que tem muita coisa para fazer."

O prefeito voltou a falar sobre as crianças na Sé durante entrevista coletiva após o debate. Questionado sobre a declaração, o prefeito afirmou que passou pela região e viu a chef de cozinha Gil Gondim com as crianças. "Teve um dia que eu passei [na Sé] e a Gil Gondim estava lá com crianças. Ela mora lá, tem isso na rede social dela", afirmou. Confrontado com a informação de que a Praça da Sé e a Cracolândia são dois dos locais mais perigosos de São Paulo, Nunes respondeu: "coloquei 2.000 guardas civis municipais lá".

'Atirou pra cima em porta de boate'

Antes, Boulos afirmou que o emedebista foi preso em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, por dar um tiro para o alto. "Para você, Ricardo, quem luta junto com família sem teto é extremista, e quem dá tiro para cima em porta de boate é moderado e bom."

Nunes ignorou a fala inicialmente, mas respondeu após ser questionado pela segunda vez. "Você estava tentando dar uma de equilibrado, de bonzinho, mas não cola, é o teu jeito", disse. "Isso é uma conversa, até escrito lá no boletim de ocorrência. Eu fui separar uma briga. Eu não ia deixar haver uma situação e deixar aquela coisa acontecer. Eu sempre tive uma posição de atuar. A minha vida é limpa."

