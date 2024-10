Boulos diz que Nunes deu tiro para cima em porta de boate; prefeito rebate

Guilherme Boulos (PSOL) questionou Ricardo Nunes (MDB), no debate Record/Estadão neste sábado (19), sobre uma ocorrência em que o prefeito teria sido levado para a delegacia por atirar para cima na frente de uma boate.

O que aconteceu

Chamado de extremista, Boulos disse que Nunes foi preso em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, por dar um tiro para o alto. "Para você, Ricardo, quem luta junto com família sem teto é extremista, e quem dá tiro para cima em porta de boate é moderado e bom".

Nunes ignorou a fala inicialmente, mas respondeu após ser questionado pela segunda vez. "Você estava tentando dar uma de equilibrado, de bonzinho, mas não cola, é o teu jeito", disse. "Isso é uma conversa, até escrito lá no boletim de ocorrência. Eu fui separar uma briga. Eu não ia deixar haver uma situação e deixar aquela coisa acontecer. Eu sempre tive uma posição de atuar. A minha vida é limpa."

Prefeito foi denunciado por porte ilegal de arma, em 1996. Nunes, à época com 26 anos, teria dado tiros para o alto com uma pistola em frente a uma casa de shows em Embu das Artes. Em nota enviada à Folha de S.Paulo em fevereiro deste ano, ele disse que a arma era de uma pessoa desconhecida, que teria fugido do local, e que o episódio foi um "disparo acidental sem consequência".

Em depoimento, Nunes disse que foi remover a pistola de dentro de um carro e "acidentalmente a arma disparou". Segundo o termo circunstanciado, obtido pelo portal Metrópoles, o atual prefeito disse que o policial que o conduziu à delegacia pegou a arma de dentro do carro, "debaixo do tapete do lado do passageiro".

*Participam desta cobertura: Anna Satie, Bruno Luiz, Laila Nery, Rafael Neves e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo.