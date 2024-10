Turquia oferece condolências ao Hamas por morte de Sinwar

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, prestou, nesta sexta-feira (18), suas "condolências" aos responsáveis do Hamas ao recebê-los em Istambul, um dia após o anúncio da morte de Yahya Sinwar.

O ministro "recebeu o presidente da shura [conselho] do Hamas, Mohammed Ismail Darwish, e membros do escritório político do Hamas", aos quais "apresentou suas condolências pelo martírio de Yahya Sinwar", anunciou o MRE turco em um comunicado.

Trata-se da primeira reação das autoridades turcas à morte do chefe militar do Hamas, que foi anunciada por Israel na quinta-feira.

A morte de Yayah Sinwar foi confirmada nesta sexta pelo movimento islamista palestino.

A Turquia e seu presidente Recep Tayyip Erdogan eram muito próximos do dirigente político do Hamas, Ismail Haniyeh, morto em julho no Irã em um atentado atribuído a Israel.

Na agenda da reunião desta sexta, acrescentou o MRE turco, "figurava o estado das últimas negociações com vistas a um acordo de cessar-fogo que possibilite a troca de reféns [israelenses] e presos", assim como o "processo de reconciliação inter-palestino".

