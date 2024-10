Boulos culpa 'extrema direita' e 'setores da imprensa' pela rejeição em SP

Do UOL*, em São Paulo

Candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos culpou a "extrema direita" e "setores da imprensa" pela alta rejeição que tem dos eleitores, segundo apontam as pesquisas de opinião. A fala ocorreu durante sabatina UOL/Folha/RedeTV!.

O que aconteceu

Boulos responsabilizou a extrema direita e parte da imprensa pela rejeição de 58% do eleitorado, segundo o Datafolha. "[Tenho alta rejeição] porque estou enfrentando uma máquina muito poderosa. Uma máquina que representa um projeto político eleitoral da extrema direita e de setores da imprensa que sonham com um bolsonarismo moderado", afirmou.

Para o candidato, a tentativa desses setores é facilitar a eleição presidencial de Tarcísio de Freitas, governador paulista. "Querem o mesmo projeto do Bolsonaro, mas alguém que se finja de civilizado, saiba comer de garfo e faca, que não use cloroquina", disse. "Esse projeto tem força, tem grana, tem voz, tem gente na mídia, e isso diariamente se repete."

Boulos também lembrou dos ataques que recebeu durante a campanha. "Até laudo falso há dois dias da eleição teve contra mim. Eu passei o primeiro turno inteiro com uma acusação absurda de uso de droga, que eu tive que desmentir inúmeras vezes. Recuperaram depressão na minha adolescência. Tive que apresentar um exame no debate da Rede Globo", lembrou, ao prometer combater as fake news.

A última pesquisa do instituto Datafolha indica que Boulos não cresce no segundo turno em razão da alta rejeição. Enquanto 58% dos eleitores não votariam nele de jeito nenhum, 37% dos eleitores rejeitam Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito.

Quando a gente enfrenta inimigos fortes, esses inimigos nos atacam. Mas eu tenho casca grossa. Eu não me deixo perturbar por isso.

Guilherme Boulos, candidato a prefeito

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Rafael Neves, Romulo Santana, Silchya Rodrigues e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo