Boulos diz que Nunes é o 'tio Paulo do Tarcísio'

O deputado Guilherme Boulos (PSOL) disse em sabatina hoje (17) que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) é o "tio Paulo do Tarcísio". O candidato do PSOL fez referência ao caso de um idoso que foi levado por uma mulher a uma agência bancária no Rio, para obter um empréstimo, e depois foi constatado que ele estava morto.

O que aconteceu

Boulos fez a comparação para dizer que Nunes não tem "vontade própria". "O que aconteceu hoje é um divisor de águas. A população de São Paulo não aceita covarde. A população de São Paulo despreza covarde. E o Ricardo Nunes, ao não vir aqui para debater, se mostrou um covarde. Mostrou que não tem vontade própria. Ele é o Tio Paulo do Tarsísio. É isso que ele é", afirmou o candidato do PSOL.

Alguém que vai lá conduzido, é isso que ele representa. São Paulo não merece ter isso. Então, eu acho que o que aconteceu hoje aqui vai repercutir nos próximos dias. Eu acho que a população de São Paulo não aceita ter um pau-mandado na prefeitura. Guilherme Boulos (PSOL)

Boulos deu entrevista ao UOL, Folha e RedeTV! após Nunes cancelar presença em debate. A equipe de comunicação da campanha do prefeito informou por mensagem, no começo da madrugada de hoje, que ele não compareceria mais ao confronto em razão de uma reunião extraordinária agendada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A Defesa Civil emitiu alerta para chuvas de até 200 mm no próximo fim de semana no estado de São Paulo. Previsão mostra que estado deve ser atingido por rajadas de vento de até 60 km/h.

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Rafael Neves, Romulo Santana, Silchya Rodrigues e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo