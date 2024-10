Votação antecipada na Geórgia bate recorde de eleitores

WASHINGTON, 16 OUT (ANSA) - O estado da Geórgia, nos Estados Unidos, bateu recorde na votação antecipada referente às eleições no país, com o comparecimento de 328 mil pessoas às urnas no primeiro dia, iniciado na última terça-feira (15), apesar da devastação do furacão Helene na região, nas últimas semanas.

O recorde anterior na localidade, para o primeiro dia de votação antecipada, foi de 136 mil em 2020.

A Geórgia é um dos estados mais visados pelos candidatos à Casa Branca, a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, que tenta reconquistar eleitores após perder na região, por uma margem pequena, para Joe Biden há quatro anos e depois de ter tentado anular o resultado, circunstância que resultou em processo contra o magnata.

Na atual corrida, Trump tentou mudar o procedimento de contagem eleitoral no estado. Porém, o juiz distrital de Atlanta, Robert McBurney, bloqueou a medida, aprovada pela maioria pró-Trump na comissão eleitoral estadual, que exigia a contagem manual dos votos para as eleições presidenciais de novembro.

Segundo o magistrado, os escrutinadores não receberam formação adequada para lidar com milhões de cédulas e a mudança de última hora teria levado ao "caos administrativo". A decisão foi bem recebida pela adversária do republicano nas urnas, Harris.

As eleições nos EUA devem acontecer em 5 de novembro, no entanto, em alguns locais e durante alguns períodos específicos, a votação pode ocorrer antes da data oficial. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.