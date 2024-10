Lucro do Goldman Sachs sobe 45% com forte desempenho de banco de investimento

(Reuters) - O lucro do Goldman Sachs aumentou 45% no terceiro trimestre, com a unidade de banco de investimento se beneficiando de uma recuperação nas operações de negócios.

O Goldman Sachs se une ao JPMorgan Chase, que também se beneficiou da recuperação do setor de banco de investimento, conforme clientes corporativos ficam mais confiantes sobre a perspectiva econômica, impulsionando ofertas de dívida e ações.

"Nosso desempenho demonstra a força de nossa franquia de classe mundial em um ambiente operacional em melhoria", disse o presidente-executivo do Goldman Sachs, David Solomon, em comunicado.

As taxas de banco de investimento do Goldman subiram 20%, para 1,87 bilhão de dólares. O financiamento alavancado, que se refere a empréstimos feitos para empreendimentos de risco, como financiamentos de aquisições, e a atividade de grau de investimento impulsionaram um salto na subscrição de dívidas.

A subscrição de ações também gerou receitas mais altas, graças a uma série de vendas secundárias de ações. A receita de negociação de renda fixa, moedas e commodities (FICC) caiu 12%, enquanto a negociação de ações subiu 18%.

O banco, no entanto, registrou 397 milhões de dólares em provisões para perdas de crédito, em comparação com 7 milhões de dólares um ano antes, devido ao aumento das baixas em seu portfólio de cartões de crédito.

O lucro total foi de 2,99 bilhões de dólares, ou 8,40 dólares por ação, nos três meses encerrados em 30 de setembro, versus 2,06 bilhões de dólares, ou 5,47 dólares por ação, um ano antes.

(Reportagem de Niket Nishant, em Bengaluru, e Saeed Azhar, em Nova York)