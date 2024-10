Índia e Canadá descartam impacto comercial de confronto diplomático

NOVA DÉLHI/OTTAWA (Reuters) - A Índia e o Canadá não estão vendo qualquer impacto imediato nas relações comerciais bilaterais devido ao confronto diplomático entre os dois países relacionado ao assassinato de um líder separatista sikh em território canadense, de acordo com autoridades de ambos os governos.

As relações pioraram depois que o Canadá vinculou nesta semana o alto comissário da Índia e outros diplomatas indianos no país ao assassinato do líder sikh Hardeep Singh Nijjar, e acusou o governo indiano de um esforço maior para atingir dissidentes indianos no Canadá.

A Índia negou as acusações, descrevendo-as como parte da "agenda política" do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

O comércio bilateral entre a Índia e o Canadá somou 8,4 bilhões de dólares no final do último ano fiscal em 31 de março, um aumento marginal em relação ao ano anterior, de acordo com o ministério do comércio da Índia.

"Não estamos imediatamente preocupados com os laços comerciais. Nosso comércio bilateral com o Canadá não é muito grande", disse uma fonte indiana a repórteres, falando sob condição de anonimato.

O Canadá exporta principalmente minerais, leguminosas, potássio, produtos químicos industriais e pedras preciosas para a Índia, e importa bens como produtos farmacêuticos, produtos marinhos, equipamentos elétricos e eletrônicos, pérolas e pedras preciosas.

"Quero tranquilizar nossa comunidade empresarial de que nosso governo continua totalmente comprometido em apoiar os laços comerciais bem estabelecidos entre o Canadá e a Índia", disse a ministra do Comércio canadense, Mary Ng, em um comunicado.

"Trabalharemos em estreita colaboração com todas as empresas canadenses envolvidas com a Índia para garantir que essas importantes conexões econômicas permaneçam fortes."

(Reportagem de Shivangi Acharya, em Nova Délhi, e Promit Mukherjee, in Ottawa)