Geórgia registra recorde de participação no início da votação antecipada no Estado

Por Andy Sullivan

WASHINGTON (Reuters) - Os eleitores da Geórgia compareceram em números recordes quando o Estado abriu a votação antecipada para a eleição presidencial de 5 de novembro entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, disseram autoridades estaduais nesta terça-feira.

Pelo menos 252.000 eleitores haviam votado em locais de votação antecipada até as 16h (horário local), quase o dobro dos 136.000 que participaram do primeiro dia de votação antecipada na eleição de 2020, disse Gabriel Sterling, o número 2 do serviço eleitoral da Geórgia. "Comparecimento espetacular", escreveu ele nas mídias sociais.

A votação antecipada, seja pessoalmente ou pelo correio, tem se tornado cada vez mais popular entre os eleitores dos EUA. Cerca de 1 em cada 7 eleitores votou antes do dia da eleição em 2020, de acordo com o Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida. No entanto, muitos republicanos se opuseram à expansão drástica do voto por correspondência naquele ano, dizendo que era menos seguro do que o voto presencial, e Trump citou falsas alegações de fraude nas cédulas por correspondência ao tentar, sem sucesso, reverter sua derrota para o democrata Joe Biden.

Alguns republicanos continuam a insistir que os eleitores devem poder votar apenas pessoalmente no dia da eleição, embora as autoridades do partido estejam incentivando seus apoiadores a votar com antecedência.

Em todo o país, 5,5 milhões de norte-americanos já votaram este ano, de acordo com o Laboratório Eleitoral. Por outro lado, 27 milhões de pessoas já haviam votado até o momento na eleição de 2020, quando os eleitores tentaram evitar locais de votação lotados durante a pandemia da Covid-19.

Como alguns outros Estados, a Geórgia reforçou suas leis de votação por correspondência desde então, exigindo que os eleitores que desejam votar por correspondência forneçam prova de identidade e limitando o número de locais onde podem depositar suas cédulas.

A Geórgia é um dos sete Estados que devem desempenhar um papel decisivo na eleição deste ano.