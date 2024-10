Vídeo mostra decolagem de helicóptero momentos antes de queda em MG

Um vídeo que circula nas redes mostra a decolagem, instantes antes da queda, do helicóptero Arcanjo 04, do Corpo de Bombeiros, nesta sexta-feira (11). A informação de que a gravação foi feita pouco antes do acidente foi confirmada pela corporação.

O que aconteceu

Imagem mostra aeronave decolando do trevo de Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. Helicóptero caiu enquanto fazia buscas por outra aeronave na região, deixando seis mortos.

Equipe pousou no local para aguardar melhoria das condições do tempo. Decolagem aconteceu por volta de 17h, mas à noite perceberam que o helicóptero não havia chegado ao destino, que era Belo Horizonte.

Seis tripulantes estavam a bordo. Entre eles, o capitão Wilker, tenente Victor, sargento Wellerson, sargento Gabriel, doutor Rodrigo Trindade e enfermeiro Bruno Sudário. O sargento Wellerson participou das operações de resgate em Brumadinho, quando uma barragem rompeu em 2019.

O acidente

Equipe aguardando a melhora do tempo antes de voltar para a aeronave em Ouro Preto Imagem: Reprodução/Redes sociais

Bombeiros perderam contato com o Arcanjo 04 no final da tarde de sexta-feira (11). A região enfrentava tempo ruim no momento do acidente.

Helicóptero foi localizado na Serra Íngreme de Ouro Preto, após 12 horas de busca. Neste sábado (12), a equipe iniciou o resgate dos corpos dos tripulantes que estavam a bordo.

Mais de 84 agentes, além de cães de buscas e aeronaves dos Bombeiros, Polícia Militar e Força Aérea Brasileira, participam da operação. Os Bombeiros informaram que estão prestando suporte psicológico às famílias.

Avião desaparecido que era buscado pelo helicóptero dos Bombeiros foi usado no combate a incêndios florestais. O piloto Adriano Machado morreu no acidente, confirmou a Prefeitura de Ouro Preto.