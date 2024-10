Novo Datafolha SP: quantos eleitores de Nunes e Boulos podem mudar posição?

Do UOL, em São Paulo (SP)

A pesquisa Datafolha, divulgada na última quinta-feira (10) analisou também a convicção do voto dos paulistanos no segundo turno das Eleições 2024. Esse dado é importante para as campanhas de Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), pois mostra territórios em que é possível avançar sobre o adversário.

O que mostra a pesquisa Datafolha

Segundo a pesquisa, a maior parte dos eleitores tem certeza do voto. 85% dos entrevistados disseram ter convicção da escolha para o segundo turno. Com isso, apenas uma porção reduzida - 15% - do eleitorado pode trocar de candidato até o dia 27 de outubro, data da votação.

A certeza do voto é levemente maior entre os eleitores de Boulos. 86% dos que escolheram o psolista dizem que estão totalmente decididos a votar nele. No caso de Nunes, 85% se dizem convictos do voto.

O Datafolha também analisou a visão dos eleitores sobre os candidatos escolhidos. No caso de Nunes, 70% dos votantes dizem que escolheram o atual prefeito por considerarem não haver uma opção melhor no pleito.Já os eleitores de Boulos têm mais convicção do voto: 56% consideram o deputado o candidato ideal.

Além disso, apenas 31% do eleitorado do Nunes o considera o candidato ideal. Por outro lado, 43% votam em Boulos por considerar que não há uma opção melhor entre os candidatos do segundo turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo.

Para Boulos, conquistar o voto dos "indecisos" é de suma importância. O candidato do PSOL aparece atrás de Nunes tanto na pesquisa estimulada quanto na espontânea e precisaria "puxar" eleitores não convictos do emedebista para conseguir vencer.

Veja os dados da pesquisa geral estimulada do Datafolha, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores:

Ricardo Nunes (MDB): 55% Guilherme Boulos (PSOL): 33% Em branco/nulo/nenhum: 10% Não sabe: 2%

Pesquisa espontânea

Veja os números do Datafolha quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado.

Ricardo Nunes (MDB): 41% Guilherme Boulos (PSOL): 29% "No 15": 2% "No atual": 2% Outras respostas: 4% Em branco/nulo/nenhum: 10% Não sabe: 12%

Sobre a pesquisa

A pesquisa Datafolha foi encomendada pela TV Globo e Folha de S.Paulo. O levantamento ouviu presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo entre os dias 8 e 9 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-04306/2024.