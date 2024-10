Forte terremoto atinge a costa do Pacífico da Costa Rica, sem registro de danos

SAN JOSÉ (Reuters) - Um terremoto de magnitude 6,2 sacudiu a costa noroeste do Pacífico da Costa Rica no sábado, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA (USGS), fazendo com que os edifícios balançassem na área, mas não houve relatos imediatos de danos ou feridos.

O epicentro do terremoto foi localizado a cerca de 41 km a noroeste da cidade costeira de Tamarindo, a uma profundidade relativamente rasa de 18 km, informou o USGS.

A agência nacional de emergências da Costa Rica, CNE, disse que não havia relatos de danos associados ao terremoto, mas alguns moradores locais relataram um susto repentino.

"Foi muito intenso. Minha casa tem dois andares e deu para ouvir bem alto. Estamos realmente assustados", disse Lidiette Vasquez, moradora de Playa Potrero, localizada a uma curta distância ao norte de Tamarindo.

Ela acrescentou que, desde sexta-feira, houve outros terremotos sentidos na área, mas sem danos.

(Reportagem de Álvaro Murillo, em San José)