Veja a lista dos candidatos a vereador por Fortaleza (CE) em 2024

Do UOL, Em São Paulo

A cidade de Fortaleza (CE) tem 43 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 771 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você está em busca de um candidato específico ou deseja saber mais sobre quem está concorrendo nas eleições de 2024 no município, o UOL preparou uma lista com todas as candidaturas dos vereadores, incluindo nomes, números de urna, partidos e a situação de cada um. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de Fortaleza (CE):

Adail Jr. - 12777 - PDT - Deferido

Adailson Araujo - 27222 - DC - Deferido

Adams Gomes - 55444 - PSD - Deferido

Adão Fernandes - 50333 - PSOL - Deferido

Adilson Pinho - 11555 - PP - Deferido

Adria Feitosa - 45145 - PSDB - Deferido

Adrian Lima - Manguaca - 55055 - PSD - Deferido

Adriana Gerônimo - 50777 - PSOL - Deferido

Adriana Pedrosa - 13000 - PT - Deferido

Adriana Serafim - 55355 - PSD - Indeferido

Adriana Silva - 33700 - MOBILIZA - Deferido

Adriana Uchoa - 20397 - PODE - Deferido

Adriano do Povo - 13916 - PT - Deferido

Adriely Fatal - 15000 - MDB - Deferido

Aglaylson - 13120 - PT - Deferido

Águida Sá - 12888 - PDT - Deferido

Ailton Lopes - 50500 - PSOL - Deferido

Albenor Silvano - 18000 - REDE - Indeferido

Alberto Beserra - 12134 - PDT - Deferido

Alberto Lima - 44300 - UNIÃO - Deferido

Albino Oliveira - 33333 - MOBILIZA - Deferido

Alcilânia Lourenço - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Alex Ceará - 22111 - PL - Deferido

Alex do Povão - 25100 - PRD - Deferido

Alex Lima - 33300 - MOBILIZA - Deferido

Alex Pintor - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Aline Costa - 33444 - MOBILIZA - Deferido

Aline da Saúde - 12012 - PDT - Deferido

Alípio Rodrigues - 25999 - PRD - Deferido

Alisson Silvestre - 22722 - PL - Deferido

Allyne Vieira - 70190 - AVANTE - Deferido

Almir Guilherme - 15611 - MDB - Deferido

Alysson Frota - 13222 - PT - Deferido

Amada - 36155 - AGIR - Indeferido

Amélia Bezerra - 11777 - PP - Deferido

Ana Aracapé - 70123 - AVANTE - Deferido

Ana Lúcia Vitorino - 13456 - PT - Deferido

Ana Valéria - 18888 - REDE - Deferido

Anath Ramos - 22786 - PL - Deferido

Anderson Cavalcante - 12357 - PDT - Deferido

Anderson Feirante - 33303 - MOBILIZA - Deferido

Anderson Mesquita - 55912 - PSD - Deferido

André Barros - 15192 - MDB - Deferido

Andre Souza - 45153 - PSDB - Deferido

André Willame - 10120 - REPUBLICANOS - Deferido

Andrea Lucas - 20533 - PODE - Deferido

Andrea Rossati - 25125 - PRD - Deferido

Andreia Lima - 22144 - PL - Deferido

Andreia Mendonça - 70070 - AVANTE - Deferido

Andrézão - 15133 - MDB - Deferido com recurso

Angela Cantora - 55120 - PSD - Deferido

Angelica Holanda - 33222 - MOBILIZA - Deferido

Anne Morais - 20336 - PODE - Deferido

Antônio Carlos - 11001 - PP - Deferido

Aonde É - 36497 - AGIR - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Apollo Vicz - 55011 - PSD - Deferido

Aristeu O Coroa - 33666 - MOBILIZA - Deferido

Arthur Saldanha - 33221 - MOBILIZA - Deferido

Assis Brito - 45499 - PSDB - Deferido

Atila Filho - 15551 - MDB - Deferido

Audizio Oliveira - 25155 - PRD - Deferido

Audrey Barros - 55400 - PSD - Deferido

Augustinho Moreira - 43618 - PV - Deferido

Augusto Aragão - 33800 - MOBILIZA - Deferido

Auri de Paula - 15444 - MDB - Deferido

Auxiliadora Gonçalves - 40246 - PSB - Deferido

Bá - 40000 - PSB - Deferido

Baiano da Funéraria - 40800 - PSB - Deferido

Baixim do Povo - 33355 - MOBILIZA - Deferido

Barão Móveis - 27127 - DC - Deferido

Barbosinha - 33033 - MOBILIZA - Deferido

Barbosinha dos Rodoviários - 44500 - UNIÃO - Deferido

Bea - 45445 - PSDB - Indeferido

Beatriz Braga - 15456 - MDB - Deferido

Bella Carmelo - 22022 - PL - Deferido

Bella Rocha - 44144 - UNIÃO - Deferido

Benigno Junior - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Berg dos Esportes - 27444 - DC - Deferido

Bete Barbosa - 55150 - PSD - Deferido

Beth Abreu - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Beto Aquino - 40140 - PSB - Deferido

Bianca Dias - 44222 - UNIÃO - Deferido

Bispa Vanessa Lima - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Bispo - 10987 - REPUBLICANOS - Deferido

Bispo Abel Galvão - 30500 - NOVO - Deferido

Bispo Antonio Oliveira - 25336 - PRD - Deferido

Bombeiro CIVIL Wellington Maia - 36007 - AGIR - Deferido

Brigida Teixeira - 45456 - PSDB - Deferido

Bruna Damasceno - 20013 - PODE - Deferido

Bruno Mesquita - 55789 - PSD - Deferido

Bruno Moreira - 44690 - UNIÃO - Deferido

Caio Gadelha - 25005 - PRD - Deferido

Camila Bessa - 30321 - NOVO - Deferido

Capitão Alecrim - 22190 - PL - Deferido

Capitão Amilton Gomes - 30000 - NOVO - Deferido

Capitão Bm Napoleão - 10193 - REPUBLICANOS - Deferido

Capitão Ferreira - 40430 - PSB - Deferido

Capitão Silva - 10192 - REPUBLICANOS - Deferido

Cardeal dos Raios-x - 20400 - PODE - Deferido

Cardoso Neto - 25027 - PRD - Deferido

Carla Albuquerque - 30100 - NOVO - Deferido

Carla Brathon - 50067 - PSOL - Deferido

Carla do Acilon - 27123 - DC - Deferido

Carlinhos da Dengue - 20111 - PODE - Deferido

Carlinhos do Hospital - 33223 - MOBILIZA - Deferido

Carlinhos do Posto - 11888 - PP - Deferido

Carlos Araripe - 27007 - DC - Deferido

Carlos da Saúde - 15222 - MDB - Deferido

Carlos Marçal - 30293 - NOVO - Deferido

Carlos Mayccleiton - 36246 - AGIR - Deferido

Carlos Mesquita - 12610 - PDT - Deferido

Cassia Vasconcelos - 70789 - AVANTE - Deferido

Catatau - 27225 - DC - Deferido

Célia do Martins Nogueira - 12600 - PDT - Deferido

Celina Fernandes - 10070 - REPUBLICANOS - Deferido

Celso Abreu - 15013 - MDB - Deferido

Cesar Davi - 15667 - MDB - Deferido

César Franco - 55022 - PSD - Deferido

Chaguinha - 27369 - DC - Deferido

Charles Barreira - 10121 - REPUBLICANOS - Deferido

Charles Brasileiro - 27800 - DC - Deferido

Charliane Lima - 55523 - PSD - Deferido

Chinesa Cabeleireira - 45444 - PSDB - Deferido

Chiquerim - 70085 - AVANTE - Deferido

Chiquinho dos Carneiros - 25456 - PRD - Deferido

Chris Estrela - 11234 - PP - Deferido

Cibele - 16001 - PSTU - Deferido

Cicero Beiçola - 11007 - PP - Deferido

Cida Bezerra - 22223 - PL - Deferido

Clarissa Leite - 55045 - PSD - Deferido

Claudenor Vieira - 23400 - CIDADANIA - Deferido

Claudia Gomes - 45555 - PSDB - Deferido

Cláudia Santos - 10151 - REPUBLICANOS - Deferido

Claudiano Lima - 23222 - CIDADANIA - Deferido

Claudinha - 15520 - MDB - Deferido

Claudio Lima - 70369 - AVANTE - Deferido

Cláudio Mapurunga - 10900 - REPUBLICANOS - Deferido

Cleane Ramalho - 12350 - PDT - Deferido

Cleber Morais - 11020 - PP - Deferido

Clecia - 55900 - PSD - Deferido

Cleonice Sousa - 50013 - PSOL - Deferido

Cleyton Coelho - 40331 - PSB - Deferido

Colombo - 13190 - PT - Deferido

Conceição Serafim - 20300 - PODE - Deferido

Cônsul do Povo - 55300 - PSD - Deferido

Coronel Bezerra - 22234 - PL - Deferido

Coronel Holanda - 12190 - PDT - Deferido

Coronel Solonildo - 11999 - PP - Deferido

Coronel Viana - 45123 - PSDB - Deferido

Creusa Costa - 70456 - AVANTE - Deferido

Cristiano Ferrer - 12121 - PDT - Deferido

Dalila Saldanha - 12131 - PDT - Deferido

Daniel Borges - 55888 - PSD - Deferido

Daniel Sousa - 13269 - PT - Deferido

Daniele Pimentel e Jequelia - 40777 - PSB - Deferido

Danilo Aracati - 70028 - AVANTE - Deferido

Danilo Dpivet - 27917 - DC - Deferido

Danilo Lopes - 55999 - PSD - Deferido

Danilo Ribeiro - 27000 - DC - Indeferido

Danúbio - 36600 - AGIR - Deferido

David do Moema - 36999 - AGIR - Deferido

Dávila Mendes - 45610 - PSDB - Deferido

Dayane Costa - 20012 - PODE - Deferido

Débora Evelyn - 11500 - PP - Deferido

Débora Liderança Verde - 43210 - PV - Deferido

Débora Marny - 36666 - AGIR - Deferido

Demetrius Dema - 23333 - CIDADANIA - Deferido

Denis Brito - 33888 - MOBILIZA - Deferido

Denis Freitas - 20600 - PODE - Deferido

Denis Oliveira - 13134 - PT - Deferido

Deusa do Cras - 25013 - PRD - Deferido

DIDI Mangueira - 12678 - PDT - Deferido

DIDI Maravilha - 20444 - PODE - Deferido

Diego Câmara - 25122 - PRD - Deferido

Diego Castro - 15015 - MDB - Deferido

Diógenes Madeira - 25700 - PRD - Deferido

Diogo Saldanha - 27135 - DC - Deferido

Dirceu Durães Sanford Barros - 30333 - NOVO - Deferido

Disraelli Brasil - 25678 - PRD - Deferido

Dney Maciel - 25300 - PRD - Deferido

Dona Braba dos Cortes - 36022 - AGIR - Deferido

Dona Cláudia - 15999 - MDB - Deferido

Douglas Pagodeiro - 50321 - PSOL - Deferido

Douglas Soares - 36360 - AGIR - Deferido

Dr Forsyth - 44600 - UNIÃO - Deferido

Dr Portinho - 43777 - PV - Deferido

Dr Thiago Sales - 27333 - DC - Deferido

Dr Vicente - 13123 - PT - Deferido

Dr. Edim - 36220 - AGIR - Deferido

Dr. Elpidio - 12456 - PDT - Deferido

Dr. Eron - 55222 - PSD - Deferido

Dr. Escócio - 40040 - PSB - Deferido

Dr. Haroldo - 44019 - UNIÃO - Deferido

Dr. João Martins - 22422 - PL - Deferido

Dr. Luciano Girão - 12500 - PDT - Deferido

Dra Cinthia Belino - 20222 - PODE - Deferido

Dra Francinete Giffoni - 30772 - NOVO - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Dra Francy Amanda - 15111 - MDB - Deferido

Dra Help - 13102 - PT - Deferido

Dra Mylena Santos - 27017 - DC - Deferido

Dra Taís Matos - 65013 - PC do B - Deferido

Dra Veronica Amaral - 30732 - NOVO - Deferido

Dra. Cleuba - 40127 - PSB - Deferido

Dra. Cristhina Brasil - 12180 - PDT - Deferido

Duda Mel - 15024 - MDB - Deferido

Dudu Frota - 45412 - PSDB - Deferido

Dummar - 27999 - DC - Deferido

Ederlan Silva - 70707 - AVANTE - Deferido

Edgar Barbosa - 36200 - AGIR - Deferido

Edilson Soluções - 30123 - NOVO - Deferido

Edilson Tomaz - 40111 - PSB - Deferido

Edmar Uchoa - 27789 - DC - Deferido

Edson Barros - 55017 - PSD - Deferido

Edson Embalagens - 23026 - CIDADANIA - Deferido

Edson Pinheiro - 30600 - NOVO - Deferido

Eduardo Santos - 10600 - REPUBLICANOS - Deferido

Edvan Lourenço - 33600 - MOBILIZA - Deferido

Eliana Gomes Coragem Pra Lutar - 65123 - PC do B - Deferido

Eliaquim Landim - 22678 - PL - Deferido

Eliene - 33449 - MOBILIZA - Deferido

Eliene Couto - 55122 - PSD - Deferido

Elinete Torres - 11200 - PP - Deferido

Elizangela Oliveira - 50709 - PSOL - Deferido

Elizaudo - 13213 - PT - Deferido

Elton Gomes - 15369 - MDB - Deferido

Ely Aguiar - 40700 - PSB - Deferido

Emanuel Acrizio - 70111 - AVANTE - Deferido

Enfermeira Cerislândia - 10150 - REPUBLICANOS - Deferido

Enfermeira Jordana Queiroz - 44192 - UNIÃO - Deferido

Enfermeira LILI - 25192 - PRD - Deferido

Enilde Coutinho - 22100 - PL - Indeferido

Enny Protetora - 50339 - PSOL - Deferido

Erialdo L. Medeiros - 45321 - PSDB - Deferido

Eric Felipe - 12700 - PDT - Deferido

Erica Costa - 55233 - PSD - Deferido

Erica do Eliseu Carvalho - 25321 - PRD - Deferido

Érica Luana - 55151 - PSD - Deferido

Erich Douglas - 55111 - PSD - Deferido

Erick Paiva - 30900 - NOVO - Deferido

Erika Holanda - 70766 - AVANTE - Deferido

Érika Jane - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Erival Sobral - 27147 - DC - Deferido

Erivaldo Sampaio - 55020 - PSD - Deferido

Ésio Feitosa - 36111 - AGIR - Deferido

Estrela Barros - 55123 - PSD - Deferido

Eucy Oliveira - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Eudes Bringel - 55000 - PSD - Deferido

Eukássia - 15113 - MDB - Deferido

Eulógio Neto - 25111 - PRD - Deferido

Evaldo Costa - 10190 - REPUBLICANOS - Deferido

Evangelista das Comunidades - 15678 - MDB - Deferido

Everardo Bezerra - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Everardo das Frutas - 70321 - AVANTE - Deferido

Expedita - 13600 - PT - Deferido

Expedito Garcia Nossa Vez - 13135 - PT - Deferido

Fabiana Tabosa - 33555 - MOBILIZA - Deferido

Fabiano Braga - 22012 - PL - Deferido

Fabio Rubens - 12789 - PDT - Deferido

Fabricio Oliveira - 33233 - MOBILIZA - Deferido

Farley Brasil - 70600 - AVANTE - Deferido

Fátima Cavalcante - 15615 - MDB - Deferido

Fatima da Cohab - 40121 - PSB - Deferido

Felipe Campos - 15622 - MDB - Deferido

Felipe Fonteles - 30330 - NOVO - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Felipe Mota - 40444 - PSB - Deferido

Felipe Pinheiro - 12788 - PDT - Falecimento

Felipe Roger - 25789 - PRD - Deferido

Félix - 16234 - PSTU - Deferido

Fernanda Caldas - 44770 - UNIÃO - Deferido

Fernandão - 11211 - PP - Deferido

Fernando Ff - 25515 - PRD - Deferido

Ferreira Aragão - 36777 - AGIR - Deferido

Ferrim Keybol - 44567 - UNIÃO - Deferido

Flaviana Abreu - 11186 - PP - Deferido

Flaviano Cardoso - 30010 - NOVO - Deferido

Flávio Feitosa - 20020 - PODE - Deferido

Flávio Felix - 55800 - PSD - Deferido

Flávio Holanda - 11789 - PP - Deferido

Francisco Filho do Ceará - 27033 - DC - Deferido

Francisco Mesquita - 50082 - PSOL - Deferido

Fred Barreto - 36800 - AGIR - Deferido

Gabriel Biologia - 50555 - PSOL - Deferido

Gabriel Freire - 12200 - PDT - Deferido

Gabriel Santos - 50600 - PSOL - Deferido

Gaby Tropical - 20789 - PODE - Deferido

Gardel Rolim - 12333 - PDT - Deferido

Gardênia do Pop - 25025 - PRD - Deferido

Gardenia Façanha - 30888 - NOVO - Deferido

Geilson Teles - 25432 - PRD - Deferido

Genésio da Mangueira - 65700 - PC do B - Deferido

Geobaniza - 18107 - REDE - Deferido

Geovana Martan - 33003 - MOBILIZA - Deferido

Germano He Man - 33024 - MOBILIZA - Deferido

Gigi Barbosa - 43862 - PV - Deferido

Gilberto Papai - 20700 - PODE - Deferido

Gleison Honorato - 30700 - NOVO - Deferido

Gloria Muniz - 40666 - PSB - Deferido

Godofredo Pepey - 10700 - REPUBLICANOS - Deferido

Gomes Neto - 44400 - UNIÃO - Deferido

Gonzaga - 16123 - PSTU - Deferido

Goretti Barros - 27600 - DC - Deferido

Graça Ximenes Carvalho - 36100 - AGIR - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Guilherme Táxi - 20486 - PODE - Deferido

Haroldo Neto - 80000 - UP - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Heitor Holanda O Lindão - 70400 - AVANTE - Deferido

Herialdo Furtado - 55622 - PSD - Indeferido

Hila Bernardes - 22484 - PL - Deferido

Hilário Maciel - 11013 - PP - Deferido

Hilário Patriota - 22522 - PL - Deferido

Hilma Coutinho - 44666 - UNIÃO - Deferido

Humberto Holanda - 33500 - MOBILIZA - Deferido

Ianna Brandão - 12085 - PDT - Deferido

Iderlandio Morais - 50300 - PSOL - Deferido

Igor Amorim - 22085 - PL - Deferido

Igor Leitão - 20003 - PODE - Deferido

Igor Mustafa - 45085 - PSDB - Deferido

Igor Nogueira - 33999 - MOBILIZA - Deferido

Igor Pinho - 40400 - PSB - Deferido

Ilha Gelada - 20502 - PODE - Indeferido

Inspetor Alberto - 22122 - PL - Deferido

Inspetor Saúde - 11900 - PP - Deferido

Iracema Vereadora do Século - 40022 - PSB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Iraguassú Filho - 12345 - PDT - Deferido

Irapuan Medeiros - 36963 - AGIR - Deferido

Irene Dantas - 10130 - REPUBLICANOS - Deferido

Irmã Claúdia - 11952 - PP - Deferido

Irmão Cláudio - 25085 - PRD - Deferido

Irmão Gleison - 36500 - AGIR - Deferido

Irmão Léo - 11678 - PP - Deferido

Isaac de Madureira - 70778 - AVANTE - Renúncia

Isaque Rabelo - 30200 - NOVO - Deferido

Islandia Rocha - 70888 - AVANTE - Renúncia

Israel Frota - 20321 - PODE - Deferido

Italo Morais - 13800 - PT - Deferido

Itamar Bezerra - 27890 - DC - Deferido

Ivan Cabeleireiro - 44101 - UNIÃO - Deferido

Ivan Carneiro - 27567 - DC - Deferido

Ivo Construbem - 45222 - PSDB - Deferido

Ivoneide - 22778 - PL - Deferido

J P - 44123 - UNIÃO - Deferido

Jacinta Gomes - 12199 - PDT - Deferido

Jadas Reis - 36543 - AGIR - Deferido

Jadson - 40100 - PSB - Deferido

Jair do Posto - 15666 - MDB - Deferido

Jairo do Morro - 13804 - PT - Deferido

Jamaica - 20022 - PODE - Deferido

Janaína Araújo - 50228 - PSOL - Deferido

Janicleide - 36020 - AGIR - Deferido

Jânio Henrique - 12111 - PDT - Deferido

Janne Ruth - 12344 - PDT - Deferido

Jean Nacruth - 22345 - PL - Deferido

Jesus Gama - 22231 - PL - Deferido

João Carlos - 11300 - PP - Deferido

João da Cruz - 43611 - PV - Deferido

João Henrique - 22888 - PL - Deferido

João Magalhães - 44800 - UNIÃO - Deferido

João Mota - 36234 - AGIR - Deferido

Joaquim Rocha - 43321 - PV - Deferido

John Monteiro - 40789 - PSB - Deferido

Jonas Filho - 10224 - REPUBLICANOS - Deferido

Jordânia Oliveira - 36300 - AGIR - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Jorge Bastos - 30033 - NOVO - Deferido

Jorge Mota - 30555 - NOVO - Deferido

Jorge Pinheiro - 45000 - PSDB - Deferido

Jorginho - 70002 - AVANTE - Deferido

Jorlando - 36241 - AGIR - Deferido

José Luis - 55171 - PSD - Deferido

José Sales - 15041 - MDB - Deferido

Jucier Oliveira - 13010 - PT - Deferido

Julierme Sena - 22123 - PL - Deferido

Julio Brizzi - 13321 - PT - Deferido

Julio Mesquita - 40007 - PSB - Deferido

Jully Coutinho - 20002 - PODE - Deferido

Juninho Aquino - 70000 - AVANTE - Deferido

Junior Carvalho - 13133 - PT - Deferido

Junior Cordeiro - 70115 - AVANTE - Deferido

Junior Dantas - 70025 - AVANTE - Deferido

Junior Maraponga - 55174 - PSD - Deferido

Junior Ploc - 11112 - PP - Deferido

Juscelino Pinheiro - 25000 - PRD - Deferido

Kamila Cardoso - 44700 - UNIÃO - Deferido

Kamyla Castro - 45678 - PSDB - Deferido

Karla Caroline - 27131 - DC - Deferido

Karlene da Dona Fátima - 44200 - UNIÃO - Deferido

Karolina Soares - 20567 - PODE - Deferido

Kátia Cilene - 36304 - AGIR - Deferido

Kátia Rodrigues - 12123 - PDT - Deferido

Katiana Weyne - 36001 - AGIR - Deferido

Katiuce Marinho - 27263 - DC - Deferido

Kélissa Moreira - 11100 - PP - Deferido

Kico Barbosa - 15974 - MDB - Deferido

Kico Silva - 45600 - PSDB - Deferido

Lael Sena - 22000 - PL - Deferido

Lane - 55013 - PSD - Deferido

Larissa Freitas - 12849 - PDT - Deferido

Leandro Filho - 11233 - PP - Renúncia

Leandro Vintte - 20001 - PODE - Deferido

Léia Alves - 11345 - PP - Deferido

Leleu - 25580 - PRD - Deferido

Lene Silva - 44254 - UNIÃO - Deferido

Leo Couto - 40123 - PSB - Deferido

Leonardo Assêncio - 11613 - PP - Deferido

Leonardo Márcio - 55180 - PSD - Deferido

Ligia Bezerra - 15500 - MDB - Deferido

Liliane do Pt - 13100 - PT - Deferido

Lima Saboia - 18777 - REDE - Deferido

Lina do Posto - 11456 - PP - Deferido

Lira Maqueiro - 40192 - PSB - Deferido

Loiola Rodrigues - 27555 - DC - Deferido

Lorim - 27997 - DC - Deferido

Loura do Povo - 25713 - PRD - Deferido

Lourão do Ferrão - 18933 - REDE - Deferido

Lourdinha Félix - 13111 - PT - Deferido

Lu Matos - 30987 - NOVO - Deferido

Luana Carvalho - 20499 - PODE - Deferido

Lucas Cordeiro - 20120 - PODE - Deferido

Lucas Diego - 44445 - UNIÃO - Deferido

Lucas Rozzoline - 13888 - PT - Deferido

Luciana Castelo Branco - 13333 - PT - Deferido

Lucio Bruno - 12300 - PDT - Deferido

Lucy Menezes - 30222 - NOVO - Deferido

Luide Rocha - 23007 - CIDADANIA - Deferido

Luis Cláudio da Saúde - 15231 - MDB - Deferido

Luisa Gonçalves - 15777 - MDB - Deferido

Luisinho - 12080 - PDT - Deferido

Luiz Paupina - 36789 - AGIR - Deferido

Luiz Sergio - 40555 - PSB - Deferido

Luizinho - 15050 - MDB - Deferido

Lukete do Solidários - 11213 - PP - Deferido

Magno Lima - 20024 - PODE - Deferido

Mago Véi - 25226 - PRD - Indeferido

Mairton Felix - 22777 - PL - Deferido

Major Machado - 44193 - UNIÃO - Deferido

Malu Honorato - 70555 - AVANTE - Deferido

Mamá Mesquita - 40122 - PSB - Deferido

Maná Ferreira - 44447 - UNIÃO - Deferido

Maninho Cuida - 70001 - AVANTE - Deferido

Maninho Palhano - 22456 - PL - Deferido

Manu Neuro Diversidade - 45100 - PSDB - Deferido

Manuella Toscano - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Manuh Silva - 20333 - PODE - Deferido

Mara Abreu - 20200 - PODE - Deferido

Mara Esmeraldo - 12100 - PDT - Deferido

Marcel Colares - 12000 - PDT - Deferido

Marcela Bastos - 20500 - PODE - Deferido

Marcelo Cabeleleiro - 40091 - PSB - Deferido

Marcelo Lemos - 70777 - AVANTE - Deferido

Marcelo Lourenço - 55007 - PSD - Deferido

Marcelo Mendes - 22333 - PL - Deferido

Marcelo Tchela - 70200 - AVANTE - Deferido

Marciano Rocha - 33344 - MOBILIZA - Deferido

Marcio Cruz - 65456 - PC do B - Deferido

Márcio Guanabara - 22789 - PL - Deferido

Marcio Lopes - 25190 - PRD - Deferido

Márcio Martins - 44444 - UNIÃO - Deferido

Márcio Roberto - 40001 - PSB - Deferido

Marco Antonio - 30050 - NOVO - Deferido

Marcos Aurelio - 33111 - MOBILIZA - Deferido

Marcos Cunha - 22622 - PL - Deferido

Marcos Gondim - 30230 - NOVO - Deferido

Marcos Paiva - 10195 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcos Paulo - 11111 - PP - Deferido

Marcos Sapo - 33050 - MOBILIZA - Deferido

Marcos Viana - 50146 - PSOL - Deferido

Margareth Baratta - 27111 - DC - Deferido

Mari Lacerda - 13131 - PT - Deferido

Maria Brizamar do Nascimento - 30269 - NOVO - Deferido

Maria do Povo - 45345 - PSDB - Deferido

Maria José Bricio - 22227 - PL - Deferido

Mariano da Picanha - 36555 - AGIR - Deferido

Marília do Posto - 25888 - PRD - Deferido

Mário Helio - 40133 - PSB - Deferido

Mario Maia - 40222 - PSB - Deferido

Marquim Motos - 27001 - DC - Deferido

Marta Freitas - 11223 - PP - Deferido

Mary Mary - 33088 - MOBILIZA - Deferido

Massilia - 70700 - AVANTE - Deferido

Matheus Brandão - 30777 - NOVO - Deferido

Matheus Pires - 70999 - AVANTE - Renúncia

Matuto da Praia - 40756 - PSB - Deferido

Max Swell Decreto do Bem - 13113 - PT - Deferido

Maya Eliz - 50007 - PSOL - Deferido

Meirilene Marques - 25900 - PRD - Deferido

Melka Sampaio - 20137 - PODE - Deferido

Mendes - 11600 - PP - Deferido

Michel Chaves - 30007 - NOVO - Deferido

Michel Lins - 25555 - PRD - Deferido

Michelle dos Animais - 70100 - AVANTE - Deferido

Mike Andrews - 44231 - UNIÃO - Deferido

Mirlane Xavier - 36386 - AGIR - Deferido

Misaque Santos - 30800 - NOVO - Deferido

Missionária Nilda Bandeira - 23018 - CIDADANIA - Deferido

Mizael Lima - 30301 - NOVO - Deferido

Moaceny Félix - 15333 - MDB - Deferido

Moacir Soares - 55333 - PSD - Renúncia

Mônica Pacheco - 27100 - DC - Deferido

Moroni Caldas - 25800 - PRD - Deferido

Moura Taxista - 70050 - AVANTE - Deferido

Nadijane Nossa Voz - 70015 - AVANTE - Deferido

Nany França - 33323 - MOBILIZA - Deferido

Narcelio Pato - 70040 - AVANTE - Deferido

Natália Pinheiro - 27250 - DC - Deferido

Natália Rios - 12222 - PDT - Deferido

Natália! Juntos Podemos - 20900 - PODE - Deferido

Naugusto Cabeleireiro - 44788 - UNIÃO - Deferido

Nega do Henrique Jorge - 25222 - PRD - Deferido

Neguinha - 15007 - MDB - Deferido

Neila Batista - 30030 - NOVO - Deferido

Nelba Fortaleza - 55678 - PSD - Deferido

Nelson Costa Radialista - 70020 - AVANTE - Deferido

Nestor Bezerra - 50113 - PSOL - Deferido

Neto da Nóbrega - 30303 - NOVO - Deferido

Neto dos Relógios - 11444 - PP - Deferido

Neudian Costa - 20085 - PODE - Deferido

Ney Maia - 44044 - UNIÃO - Deferido

Nierton Guerra - 55190 - PSD - Deferido

Nilo Dantas - 25777 - PRD - Deferido

Nora Barreto - 22221 - PL - Deferido

Novim - 40190 - PSB - Deferido

Nubia Lafaiete - 33665 - MOBILIZA - Deferido

Nutricionista Larissa Duarte - 44456 - UNIÃO - Deferido

Odécio Carneiro - 22105 - PL - Deferido

Olga Freire - 30022 - NOVO - Deferido

Oneida Pinheiro - 22194 - PL - Deferido

Oriel Mota - 27900 - DC - Deferido

Oscabritto - 11193 - PP - Renúncia

Ozivan Escoteiro - 20010 - PODE - Deferido

Ozório Lopes - 15114 - MDB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Pai Nazareno - 40088 - PSB - Deferido

Pastor Carlos - 44000 - UNIÃO - Deferido

Pastor Claudio Freitas - 27021 - DC - Deferido

Pastor Flávio Santos - 20777 - PODE - Deferido

Pastor Iremar - 15555 - MDB - Deferido

Pastor Luciano Júnior - 20100 - PODE - Deferido

Pastor Márcio Melo - 15071 - MDB - Deferido

Pastor Sergiano - 20625 - PODE - Deferido

Pastora Erlenia - 44100 - UNIÃO - Deferido

Pastora Ruth Rebouças - 22244 - PL - Deferido

Paulo Assunção - 13654 - PT - Deferido

Paulo Bernardo - 15190 - MDB - Deferido

Paulo Cruz - 33777 - MOBILIZA - Deferido

Paulo de Ayrá - 33133 - MOBILIZA - Deferido

Paulo Martins - 12444 - PDT - Deferido

Paulo Neto - 15100 - MDB - Deferido

Paulo Pinho - 25007 - PRD - Deferido

Paulo Rogerio - 40404 - PSB - Deferido

Pedro Arthur - 44999 - UNIÃO - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Pedro Brito - 30003 - NOVO - Deferido

Pedro França - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Pedro Matos - 70222 - AVANTE - Deferido

Pedro Neto - 15833 - MDB - Deferido

Pedro Peres - 23234 - CIDADANIA - Deferido

Pedro Rocha - 36123 - AGIR - Deferido

Perícles Araújo - 11411 - PP - Deferido

Personal Italo Jefferson - 70007 - AVANTE - Deferido

Pimenta Pepper - 43123 - PV - Deferido

Plácido - 22555 - PL - Deferido

Polly Correia - 25333 - PRD - Deferido

Popó da Torcida - 11991 - PP - Deferido

Ppcell - 12800 - PDT - Deferido

Pr Alexandre - 36015 - AGIR - Deferido

Priscila Benício - 27700 - DC - Deferido

Priscila Costa - 22222 - PL - Deferido

Priscila Girão - 44321 - UNIÃO - Deferido

Prof Adroaldo - 20456 - PODE - Deferido

Prof Eloi - 13789 - PT - Deferido

Prof Fabiano Autista - 50100 - PSOL - Deferido

Prof Felipe Santiago - 10090 - REPUBLICANOS - Deferido

Prof Wagner Lobo - 33190 - MOBILIZA - Deferido

Prof. Marcos Vinicius - 45822 - PSDB - Deferido

Profa Rejane Souza - 25369 - PRD - Deferido

Professor Admir Lima - 45333 - PSDB - Deferido

Professor Aguiar Toba - 25123 - PRD - Deferido

Professor Allan Christiann - 23190 - CIDADANIA - Deferido

Professor Arnaldo - 40422 - PSB - Deferido

Professor Carlos Banhos - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Professor Diogo Negritude - 11488 - PP - Deferido

Professor Enilson - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Professor Ernandes - 15600 - MDB - Deferido

Professor Fábio - 50050 - PSOL - Deferido

Professor Geovanio - 12030 - PDT - Indeferido

Professor Gerôncio Coelho - 36190 - AGIR - Deferido

Professor Gerson - 43143 - PV - Deferido

Professor Jairo - 44888 - UNIÃO - Deferido

Professor Luís Moreira - 10122 - REPUBLICANOS - Deferido

Professor Maninho - 27085 - DC - Deferido

Professor Moral - 40193 - PSB - Deferido

Professor Raphael Coelho - 44900 - UNIÃO - Deferido

Professor Umberto - 30999 - NOVO - Deferido

Professor Zemaria O Tio Zema - 27727 - DC - Deferido

Professora Adriana Almeida - 13013 - PT - Deferido

Professora Anna Karina - 50000 - PSOL - Deferido

Professora Conceição - 55047 - PSD - Deferido

Professora Cristiane Gomes - 44789 - UNIÃO - Deferido

Professora Débora Leite - 44010 - UNIÃO - Deferido

Professora Irmã Clemilce - 20110 - PODE - Deferido

Professora Jenyffer - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Professora Macelma Braga - 43222 - PV - Deferido

Professora Malu Aragão - 20555 - PODE - Deferido

Professora Michele Rondon - 44432 - UNIÃO - Deferido

Professora Norma - 25225 - PRD - Deferido

Queiroz do Povo - 22999 - PL - Deferido

Queiroz O Carioca - 50234 - PSOL - Deferido

Queirozinho - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Rafael de Menezes - 36333 - AGIR - Deferido

Rafael Keylon - 22321 - PL - Deferido

Rafaella da Bancada Negra Educ - 50123 - PSOL - Deferido

Raimundinho Cunha - 44111 - UNIÃO - Deferido

Raimundo Delfino - 33123 - MOBILIZA - Deferido

Raimundo Filho - 12999 - PDT - Deferido

Raimundo Filho O Raimundão - 13313 - PT - Deferido

Ramsés Serra - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Raphael Cavalcante - 43000 - PV - Deferido

Raynara - 36456 - AGIR - Deferido

Rebeca Paulino - 45045 - PSDB - Deferido

Regina Célia - 25188 - PRD - Indeferido

Regina Tavares - 36888 - AGIR - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Reginaldo Leitão - 11333 - PP - Deferido

Reginaldo Moreira - 33000 - MOBILIZA - Deferido

Regininha Duarte - 20369 - PODE - Deferido

Renata Vieira - 40440 - PSB - Deferido

Renatinho Soares - 27027 - DC - Deferido

Renato Queiroz - 22500 - PL - Deferido

Rene Pessoa - 44777 - UNIÃO - Deferido

Rennys Frota - 12555 - PDT - Deferido

Ricardo Arruda - 15331 - MDB - Deferido

Ricardo Sousa - 11358 - PP - Deferido

Rivelino O Amigo do Bairro - 36233 - AGIR - Deferido

Robério Sampaio - 25600 - PRD - Deferido

Roberta Menezes - 10188 - REPUBLICANOS - Deferido

Roberto Tintão - 20888 - PODE - Deferido

Robinho das Topics - 40999 - PSB - Deferido

Robio Jumento - 25400 - PRD - Deferido

Robson Bento - 12223 - PDT - Indeferido

Robson Leite - 27777 - DC - Deferido

Rogério Babau - 13130 - PT - Deferido

Rogerio da Sopa - 33533 - MOBILIZA - Deferido

Rogerio Rosio - 25001 - PRD - Deferido

Rômulo Férrer - 11222 - PP - Deferido

Romulo Magalhães - 40456 - PSB - Deferido

Ronald Souza - 33305 - MOBILIZA - Deferido

Ronaldo Martins - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Rondinelle - 15888 - MDB - Deferido

Ronivaldo Maia - 55321 - PSD - Deferido

Rony Silva - 33864 - MOBILIZA - Deferido

Ronyere Barbosa - 11131 - PP - Deferido

Rosa Andrade - 11010 - PP - Deferido

Rosa Maria - 33167 - MOBILIZA - Deferido

Rosália do Povo - 27717 - DC - Deferido

Rosana Cardoso - 55200 - PSD - Deferido

Rosânia Ramalho - 12020 - PDT - Deferido

Roseane Dandan - 27888 - DC - Deferido

Rozalba - 15125 - MDB - Deferido

Rubem Neto - 55125 - PSD - Deferido

Rubens Bezerra - 25444 - PRD - Deferido

Rubens Figueiredo - 30111 - NOVO - Deferido

Rubens Pontes - 10500 - REPUBLICANOS - Deferido

Rute Rodrigues - 22220 - PL - Deferido

Saigon da Messejana - 12191 - PDT - Deferido

Sales Jr - 22380 - PL - Deferido

Samia Kelly - 36444 - AGIR - Deferido

Sâmia Medeiros - 27709 - DC - Deferido

Samuel Falcão - 10007 - REPUBLICANOS - Deferido

Samuel Junior - 20999 - PODE - Deferido

Sandra Gomes - 15112 - MDB - Deferido

Sandra Pinheiro - 25050 - PRD - Deferido

Sandrinho Gago - 36136 - AGIR - Deferido

Santiago das Pamonhas - 15800 - MDB - Deferido

Santos dos Projetos Sociais - 45888 - PSDB - Deferido

Sargento Gerson - 45190 - PSDB - Deferido

Sávio Mesquita - 11024 - PP - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Selminha - 33094 - MOBILIZA - Deferido

Serginho - 10200 - REPUBLICANOS - Deferido

Sergio Angelo - 70170 - AVANTE - Deferido

Seyssa Carvalho - 33008 - MOBILIZA - Deferido

Shirley Araújo - 30778 - NOVO - Deferido

Silvana Ribeiro - 70444 - AVANTE - Deferido

Silvia Helena - 11011 - PP - Deferido

Silvia Magalhães - 30001 - NOVO - Deferido

Silvia Moura - 13311 - PT - Deferido

Socorrinha - 50072 - PSOL - Deferido

Socorro Gonçalves - 70223 - AVANTE - Deferido

Socorro Lima - 70177 - AVANTE - Deferido

Solano Bastos - 33100 - MOBILIZA - Deferido

Soldado Noelio - 44190 - UNIÃO - Deferido

Stélio Frota - 11000 - PP - Deferido

Sub Ten Peixoto - 44033 - UNIÃO - Deferido

Suboficial Carcará - 10110 - REPUBLICANOS - Deferido

Suliane Santos - 70030 - AVANTE - Deferido

Talvani Brito Vereador do Povo - 45800 - PSDB - Deferido

Tam Oliveira - 44555 - UNIÃO - Deferido

Tania Macedo - 23300 - CIDADANIA - Deferido

Tatiane Bezerra - 50303 - PSOL - Deferido

Taylana - 36306 - AGIR - Deferido

Thayna Vasconcelos - 27126 - DC - Indeferido

Thiago Marques - 11700 - PP - Deferido

Tia Eva - 40077 - PSB - Deferido

Tia Francisca - 55555 - PSD - Deferido

Tia Hilda - 40302 - PSB - Deferido

Tia Kátia - 11123 - PP - Deferido

Tia Patricia - 40852 - PSB - Deferido

Tia Socorro - 15085 - MDB - Deferido

Tia Zilce - 23233 - CIDADANIA - Deferido

Tia Zizi Coletivo Somos A Voz - 40333 - PSB - Deferido

Tiago do Muay Thai - 45007 - PSDB - Deferido

Tiago Lopes - 44011 - UNIÃO - Deferido

Tilde Preta Simoa - 80180 - UP - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Tio Parente - 15123 - MDB - Deferido

Toinho Feitosa - 12525 - PDT - Renúncia

Tomaz Holanda - 15789 - MDB - Deferido

Tony Brito - 55777 - PSD - Deferido

Tonynho Furtado Autista - 12512 - PDT - Deferido

Uila da Farmacia - 33433 - MOBILIZA - Deferido

Val da Casa de Apoio - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Val do Turismo - 23012 - CIDADANIA - Deferido

Valdeci Barros - 45789 - PSDB - Deferido

Valdizio Mello - 30130 - NOVO - Deferido

Valmir Oliveira - 12007 - PDT - Deferido

Vanderlei Castro - 45111 - PSDB - Deferido

Vanessa Cristina - 44333 - UNIÃO - Deferido

Vanessa Ferreira - 40888 - PSB - Deferido

Vânia - 55234 - PSD - Deferido

Vania dos Queijos - 44022 - UNIÃO - Deferido

Vânia Gusmão - 30444 - NOVO - Deferido

Véitin - 40023 - PSB - Deferido

Veridiana Cruz - 55500 - PSD - Deferido

Veríssimo Freitas - 36030 - AGIR - Deferido

Vianey do Vale - 20123 - PODE - Deferido

Vianinha da Federal - 30190 - NOVO - Deferido

Vicente Jales - 44234 - UNIÃO - Deferido

Vicente Linhares - 50115 - PSOL - Deferido

Victoria Farias - 36006 - AGIR - Deferido

Vidal Cavalcanti - 36036 - AGIR - Deferido

Vilacio - 22007 - PL - Deferido

Vilma - 27300 - DC - Deferido

Vilmar Batista - 45700 - PSDB - Deferido

Vilter Barbosa - 30400 - NOVO - Deferido

Vinicius Machado - 55100 - PSD - Deferido

Virgínia Nery - 10321 - REPUBLICANOS - Deferido

VIVI Freitas - 22897 - PL - Deferido

Wagner Barros - 36700 - AGIR - Deferido

Wander Alencar - 36000 - AGIR - Deferido

Wania Farias - 33733 - MOBILIZA - Deferido

Washington Andrade - 30144 - NOVO - Deferido

Wellington Sabóia - 20000 - PODE - Deferido

Weruska Aguiar - 22112 - PL - Deferido

Wescley Sacramento - 25200 - PRD - Deferido

Wesley Bruno - 36222 - AGIR - Deferido

Wilma Luiz - 22700 - PL - Deferido

Wilson Junior - 23789 - CIDADANIA - Deferido

Wilson Sampaio - 40101 - PSB - Deferido

Wilson Silva - 18234 - REDE - Indeferido

Wladia Medeiros - 12400 - PDT - Deferido

Xisto - 10001 - REPUBLICANOS - Deferido

Yasmim Katheley - 27400 - DC - Deferido

Yuri Braune - 30300 - NOVO - Deferido

Zanja da Comunidade - 23023 - CIDADANIA - Deferido

Zé Carlos - 27987 - DC - Deferido

Zé Ceará - 27125 - DC - Deferido

Ziêr Férrer - 27456 - DC - Indeferido

Zuleide Almeida - 36400 - AGIR - Deferido

Zuleide Brandão - 20800 - PODE - Deferido

Zulmira Melo - 40006 - PSB - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 12h37.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Você poderá acompanhar no UOL a apuração das Eleições 2024.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.