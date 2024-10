Eleições 2024: quem são os candidatos de Lula e Bolsonaro nas capitais?

Na disputa pelas prefeituras nas Eleições 2024, o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem candidatos e candidatas em 13 capitais brasileiras — e nas outras 13 está ao lado de candidaturas encabeçadas por PSOL, PV, PCdoB e outros partidos aliados. O Partido dos Trabalhadores está presente com candidaturas a vice-prefeito(a) em oito capitais.

Já o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, lançou candidaturas próprias à prefeitura em 14 capitais — as outras 12 também são coligações com partidos aliados. O próprio Bolsonaro, no entanto, não demonstrou apoio à nenhum nome em algumas cidades.

Quem Lula e Bolsonaro apoiam nas capitais?

Aracaju (SE)

Apoiado por Lula: Candisse Carvalho (PT)

Apoiado por Bolsonaro: Emília Corrêa (PL)

Belém (PA)

Apoiado por Lula: Edmilson Rodrigues (PSOL)

Apoiado por Bolsonaro: Éder Mauro (PL)

Belo Horizonte (MG)

Apoiado por Lula: Rogério Correia (PT)

Apoiado por Bolsonaro: Bruno Engler (PL)

Boa Vista (RR)

Apoiado por Lula: Mauro Nakashima (PV)

Apoiado por Bolsonaro: Arthur Henrique (MDB)

Campo Grande (MS)

Apoiado por Lula: Camila Jara (PT)

Apoiado por Bolsonaro: Beto Pereira (PSDB)

Cuiabá (MT)

Apoiado por Lula: Lúdio Cabral (PT)

Apoiado por Bolsonaro: Abílio Brunini (PL)

Curitiba (PR)

Apoiado por Lula: Luciano Ducci (PSB)

Apoiado por Bolsonaro: Eduardo Pimentel (PSD)

Florianópolis (SC)

Apoiado por Lula: Vanderlei "Lela" Farias (PT)

Apoiado por Bolsonaro: Topazio Neto (PSD)

Fortaleza (CE)

Apoiado por Lula: Evandro Leitão (PT)

Apoiado por Bolsonaro: André Fernandes (PL)

Goiânia (GO)

Apoiado por Lula: Adriana Accorsi (PT)

Apoiado por Bolsonaro: Fred Rodrigues (PL)

João Pessoa (PB)

Apoiado por Lula: Luciano Cartaxo (PT)

Apoiado por Bolsonaro: Marcelo Queiroga (PL)

Macapá (AP)

Apoiado por Lula: Paulo Lemos (PSOL)

Apoiado por Bolsonaro: Nenhum. O PL, no entanto, está coligado com Aline Gurgel (Republicanos).

Maceió (AL)

Apoiado por Lula: Rafael Brito (MDB)

Apoiado por Bolsonaro: João Henrique Caldas (PL)

Manaus (AM)

Apoiado por Lula: Marcelo Ramos (PT)

Apoiado por Bolsonaro: Capitão Alberto Neto (PL)

Natal (RN)

Apoiado por Lula: Natália Bonavides (PT)

Apoiado por Bolsonaro: Paulinho Freire (União Brasil)

Palmas (TO)

Apoiado por Lula: Júnior Geo (PSDB)

Apoiado por Bolsonaro: Janad Valcari (PL)

Porto Alegre (RS)

Apoiado por Lula: Maria do Rosário (PT)

Apoiado por Bolsonaro: Sebastião Melo (MDB)

Porto Velho (RO)

Apoiado por Lula: Célio Lopes (PDT)

Apoiado por Bolsonaro: Mariana Carvalho (União Brasil)

Recife (PE)

Apoiado por Lula: João Campos (PSB)

Apoiado por Bolsonaro: Gilson Machado (PL)

Rio Branco (AC)

Apoiado por Lula: Marcus Alexandre (MDB)

Apoiado por Bolsonaro: Tião Bocalom (PL)

Rio de Janeiro (RJ)

Apoiado por Lula: Eduardo Paes (PSD)

Apoiado por Bolsonaro: Alexandre Ramagem (PL)

Salvador (BA)

Apoiado por Lula: Geraldo Júnior (MDB)

Apoiado por Bolsonaro: Nenhum. O PL, no entanto, declarou apoio à candidatura de Bruno Reis (União Brasil).

São Luís (MA)

Apoiado por Lula: Duarte Júnior (PSB)

Apoiado por Bolsonaro: Dr. Yglésio (PRTB)

São Paulo (SP)

Apoiado por Lula: Guilherme Boulos (PSOL)

Apoiado por Bolsonaro: Ricardo Nunes (MDB)

Teresina (PI)

Apoiado por Lula: Fábio Novo (PT)

Apoiado por Bolsonaro: Nenhum. O PL, no entanto, está coligado com Dr. Pessoa (PRD).

Vitória (ES)

Apoiado por Lula: João Coser (PT)

Apoiado por Bolsonaro: Capitão Assumção (PL)