Irã diz que qualquer cessar-fogo no Líbano deve ser simultâneo com Gaza

BEIRUTE (Reuters) - Teerã apoia os esforços para um cessar-fogo no Líbano, com a condição de que seja apoiado pelo Hezbollah e simultâneo a um cessar-fogo na Faixa de Gaza, disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, em Beirute, na sexta-feira.

"Apoiamos os esforços para um cessar-fogo com a condição de que ele seja aceitável para o povo libanês, aceitável para a resistência e, em terceiro lugar, que seja sincronizado com um cessar-fogo em Gaza", afirmou ele.

O diplomata mais graduado do Irã também disse que sua presença em Beirute "nessas circunstâncias difíceis" é a melhor prova de que o Irã está ao lado do Líbano e apoia os xiitas.

(Reportagem de Maya Gebeily)