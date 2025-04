Dólar despenca ante real e juros futuros cedem após Trump anunciar pausa nas tarifas

Por Fabricio de Castro

(Reuters) - O dólar despencou ante o real na tarde deste quarta-feira após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma pausa de 90 dias nas tarifas de importação anunciadas recentemente, com exceção daquelas para a China, que foram elevadas para 125%.

Às 14h36 o dólar à vista caía 1,43%, aos R$5,9128, em uma forte reação à pausa de Trump, após a moeda norte-americana ter chegado a ser cotada a R$6,0973 no pico do dia.

No mercado de DIs (Depósitos Interfinanceiros), as taxas, que haviam subido em mais de 30 pontos pela manhã em alguns vencimentos, também despencaram após o anúncio e chegaram a zerar nos vencimentos mais longos, acompanhando a queda do dólar ante o real e a perda de força dos rendimentos dos Treasuries no exterior -- todos os ativos impactados pelo passo atrás dado por Trump.

Às 14h41, a taxa do DI para janeiro de 2033 estava em 14,69%, em alta de apenas 2 pontos-base ante o ajuste de 14,674% da sessão anterior.