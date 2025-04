Wall Street salta após Trump anunciar pausa de 90 dias para tarifas

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street registravam forte alta nesta quarta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que autorizou uma pausa de 90 dias para sua tarifas recíprocas com efeito imediato.

Trump declarou uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas que ele havia revelado inicialmente na semana passada, enquanto aumentou as tarifas sobre a China para 125% e manteve uma taxa mínima de 10% para outros países.

Nesta quarta-feira, a China impôs tarifas adicionais de 84% sobre todos os produtos norte-americanos a partir de 10 de abril, acima dos 34% anunciados anteriormente, depois que as tarifas dos EUA de 104% sobre suas exportações entraram em vigor.

As grandes ações de tecnologia ainda lideravam os ganhos, com a Apple subindo 10% e a Nvidia avançando 13%.

"O reflexo de comprar a queda é muito forte e, certamente, a destruição que você viu nas ações de tecnologia as torna baratas em relação a onde estavam", disse Chris Beauchamp, estrategista-chefe da IG.

O Dow Jones subia 6,94%, a 40.260,03 pontos. O S&P 500 tinha alta de 8,02%, a 5.384,42 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 10,09%, a 16.808,15 pontos.

A próxima temporada de balanços oferecerá mais informações sobre a saúde das empresas dos EUA, já que os investidores temem um impacto das tarifas sobre o crescimento econômico. Bancos dos EUA, incluindo o JPMorgan Chase, divulgarão os resultados do primeiro trimestre na sexta-feira.

Todos os principais subsetores do S&P 500 tinham alta, com a tecnologia da informação e o consumo discricionário na liderança, com altas de 11% e 8,5%, respectivamente.

(Por Lisa Mattackal em Bengaluru)